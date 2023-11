The Witcher 3: Wild Hunt, arrivano le mod ufficiali

CD Projekt Red ha annunciato l'uscita nel 2024 di un editor per le mod di The Witcher 3: Wild Hunt attraverso i propri canali social.

Nonostante ci siano state numerose mod per il gioco, l'arrivo di questo editor dovrebbe consentire ai modder di esplorare ulteriormente le possibilità offerte dall'immenso open world di CD Projekt RED.

È stato sottolineato che l'editor sarà gratuito, ma sarà esclusivamente disponibile per PC, escludendo la possibilità di modding su Xbox Series X/S e PS5.

Una scelta che ha già cominciato a far discutere, in particolar modo per il suo rilascio così distante rispetto all'uscita del gioco e all'upgrade next-gen.

La data di lancio precisa nel 2024 non è stata ancora definita e CD Projekt Red ha pianificato ulteriori aggiornamenti per l'anno successivo.

Nel frattempo, per chi desidera accedere alle mod per The Witcher 3: Wild Hunt, Nexus Mods rimane una fonte affidabile.

È importante ricordare che The Witcher 3: Wild Hunt è attualmente giocabile su praticamente tutte le piattaforme, tra cui PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Sebbene un nuovo gioco della serie sia in sviluppo, al momento non sono stare rilasciate informazioni informazioni in merito e CD Projekt RED si è limitata a dire che si concentrerà su questo nuovo capitolo non appena terminati i lavori per l'espansione di Cyberpunk 2077, uscita qualche settimana fa.