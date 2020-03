The Witcher: nuovo gioco in lavorazione secondo un report

Cyberpunk 2077 era il grande nome (o almeno uno dei grandi nomi) della primavera 2020, ma è stato spostato a settembre 2020. Il tempo addizionale servirà a CD Projekt RED per terminare i lavori e rendere l’opera perfetta su ogni piattaforma. Sappiamo già, inoltre, che gli sviluppatori sono concentrati anche sulla modalità multigiocatore, che arriverà però dopo le espansioni single player. Il team è quindi molto occupato, eppure sembra che non sia tutto qui: secondo nuove informazioni, un altro capitolo di The Witcher è in sviluppo.

Eurogamer Polonia ha infatti rilasciato un report, tradotto da PlayStation Universe, tramite il quale possiamo venire a conoscenza di quanto detto da Adam Kiciński, presidente di CD Projekt. “Siamo già al lavoro su un altro gioco single player, abbiamo creato un concept relativamente chiaro che è in attesa di ulteriori sviluppo. Sta già accadendo, per quanto non vogliamo spenderci del tempo ora come ora. Immediatamente dopo il completamente dei lavori su Cyberpunk 2077, il lavoro sul prossimo titolo inizierà da quel poco che già abbiamo. Abbiamo due mondi ed è all’interno di questi che vogliamo creare giochi, per questo tutti i giochi pianificati sono ‘witcher’ oppure ‘cyberpunk’.”

Ovviamente non viene detto che si tratti proprio di un nuovo gioco di The Witcher, ma si tratta della possibilità più credibile anche considerando il fatto che il team di CD Projekt ha recentemente ripristinato i rapporti commerciali con l’autore della saga letteraria polacca, dopo un lungo periodo di diatribe legate al pagamento dei diritti d’autore.

Di certo il nuovo gioco, che sia un The Witcher o meno, non sarà pronto in tempi rapidi: come già indicato, dovremo attendere la fine dei lavori del gioco completo in arrivo a settembre, ma anche delle espansioni. Inoltre, è probabile che si tratti di un progetto dedicato solo a PlayStation 5 e Xbox Series X. Speriamo perlomeno di ricevere un vero annuncio il prima possibile.