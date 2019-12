The Wolf Among Us 2: annunciato nuovamente il gioco di Telltale

Lo davamo tutti per defunto e sotterrato, ma è tornato: The Wolf Among Us 2 è stato riuannunciato ai The Game Awards 2019. Come ricorderete, si trattava di uno degli ultimi annunci di Telltale prima della chiusura. Purtroppo il progetto non aveva trovato una nuova casa, ma ora sappiamo che con il ritorno di Telltale tornerà anche questo atteso seguito.

Potete vedere un primo trailer qui sotto. Attualmente non ci sono informazioni riguardo alla data di uscita e alle piattaforme di riferimento.

Nel filmato possiamo sentire la voce di Biancaneve che chiede al protagonista di tornare a essere “il lupo cattivo” di una volta. Cosa accadrà nel gioco? Secondo voi? Diteci cosa ne pensate nella sezione commenti, come sempre.