The Wolf Among Us 2: Telltale rassicura i fan con un update

Da oramai due anni, Telltale Games è entrata in silenzio radio per quanto riguarda The Wolf Among Us 2. Il gioco, ispirato alla popolare serie di fumetti Fables, è entrato infatti in pre-produzione a dicembre 2019 quando il team di sviluppo è ufficialmente tornato in attività dopo il fallimento ma da allora non ci sono stati ulteriori update. Ora la software house, che ha partecipato ai The Game Awards ma con un nuovo progetto inedito ambientato nell’universo di Star Trek ha voluto rassicurare i fan che attendono oramai da mesi aggiornamenti in merito.

L’update sullo stato di sviluppo di The Wolf Among Us 2 è arrivato dal blog ufficiale di Telltale Games, con un post scritto nelle ultime ore. “A dicembre 2019, vi informavamo che l’IP era entrata in pre-produzione.Il team sta lavorando molto duramente, ma avrete notato che non abbiamo detto nulla in occasione dei The Game Awards. Sappiamo che voi fan siete stati incredibilmente pazienti e avete tante domande su ciò che sta accadendo in Telltale. La buona notizia è che saremo in grado di rispondere alle vostre richieste presto”, il contenuto del post dedicato al gioco.

Ora, la definizione di presto è molto variabile da persona a persona. Stand però al post sul blog, che continua, maggiori update su The Wolf Among Us 2 saranno disponibili a partire dai primi mesi del 2022. Quando con esattezza è impossibile dirlo, ma considerando che il team di sviluppo si sta riassestando dopo il fallimento ed è soprattutto al lavoro su un nuovo engine è anche comprensibile il silenzio radar degli ultimi mesi.

Nel corso delle prossime settimane, dunque, attenzione ad eventuali annunci in merito a The Wolf Among Us 2. Qualche sorpresa potrebbe arrivare quasi sicuramente. Ancora da capire, però, di quale portata: un nuovo trailer è difficile, mentre invece un approfondimento sullo sviluppo, magari sempre tramite il blog, sì.