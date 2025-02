Tre giochi da giocare su Steam Deck questa settimana (17 - 23 febbraio)

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere tre. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Purtroppo, quando uscì a dicembre, Indiana Jones e l'Antico Cerchio non funzionava per nulla bene su Steam Deck. Vuoi per l'obbligo del Ray Tracing sempre attivo, vuoi per un problema di render che contornava di un bagliore verde gli occhi di tutti i personaggi, vuoi per alcune problematiche con le schede grafiche con poca VRAM, il titolo era praticamente ingiocabile.

Ora, però, in parte grazie agli ultimi aggiornamenti ricevuti dal gioco e in parte per il nuovo aggiornamento di sistema di Steam Deck (controllate di avere la versione 3.6.21, visto che corregge i problemi di rendering del titolo), la nuova avventura di Indy è diventata giocabile su Steam Deck, a patto di accettare i 30 FPS stabili e una risoluzione generale che funziona esclusivamente sul piccolo schermo del Deck (dimenticatevi di giocarci collegando Steam Deck su un monitor esterno). Tenete solo a mente che non è presente una configurazione predefinita, motivo per il quale dovrete impostare i seguenti parametri: risoluzione a 800P, dettagli grafici al minimo, 4GB di VRAM e static res scale al 50%.

Tomb Raider IV-VI Remastered

Aspyr ritorna con la seconda parte della sua raccolta antologica dedicata agli anni d'oro di Lara Croft, mettendo nelle mani dei giocatori di oggi il quarto, quinto e sesto capitolo delle avventure della celebre archeologa realizzate da Core Design. Per quanto concerne le performance c'è ben poco da dire, tutti i giochi girano divinamente su Steam Deck con un frame rate elevato, che raggiunge tranquillamente i 90 FPS.

Bisogna però tenere conto che, al netto delle ottime aggiunte introdotte da Aspyr, che soprattutto con il disastroso Angel Of Darkness è riuscita a compiere un mezzo miracolo risistemando molteplici criticità del passato, i tre capitoli sono abbastanza debolucci in termini di trama e level design, soprattutto il quinto e il sesto. Nel caso di quest'ultimo, inoltre, sono presenti alcuni problemi di mix audio abbastanza inspiegabili. Al netto di questo, però, rimane un antologia imprescindibile per i fan di Lara e per chi vuole riscoprire la storia di un'icona dei videogiochi, soprattutto grazie all'ottima offerta presente su Instant Gaming.

Avowed

Il nuovo GDR di Obsidian è finito sulla bocca di tutti negli scorsi giorni (qui trovate la nostra recensione), ma è indubbio che si tratti di un prodotto con un potenziale incredibile e dalle ottime qualità. Il problema, per quanto riguarda Steam Deck, è che fino all'arrivo della Day One Patch (che dovrebbe permettere di scalare meglio il comparto tecnico del gioco) su Steam Deck necessita di alcuni accorgimenti per girare al meglio.

Di base, senza toccare alcuna impostazione, Avowed si presenta con un frame rate che bascula tra i 26 e i 30 FPS, con alcuni picchi nelle zone meno affollate. Se non si vuole attendere la patch, però, si possono modificare due impostazioni per migliorare notevolmente l'esperienza di gioco, ovvero attivare l'AMFM 2 (per aumentare il frame rate tramite frame generation) e disattivare il V-Sync. In questa maniera raggiungerete tranquillamente i 45 FPS stabili e con un input lag minimo e che non affliggerà la vostra esperienza finale.