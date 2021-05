Twitch contro l’Hot Tube streaming: limitati i guadagni

Novità in arrivo dal fronte Twitch? Kaitlyn “Amouranth” Siragusa, la seconda più popolare ‘hot tube streamer’, ovvero streamer da vasca idromassaggio, ha notato un taglio netto alle sue entrate: di fatto, la piattaforma, avrebbe tranciato gli annunci pubblicitari all’interno delle sue stream. Niente più pubblicità e guadagni relativi ad esse, quindi, nelle stream di Siragusa. Il fenomeno delle streamer da vasca idromassaggio verrà demonetizzato? Analizziamo assieme nel dettaglio quanto segue!

“Ieri sono stata informata che Twitch ha sospeso a tempo indeterminato la pubblicità sul mio canale” – ha scritto Amouranth su Twitter – “Twitch non mi ha contattata in alcun modo. Ho dovuto avviare la conversazione dopo aver notato, senza alcun preavviso, che tutte le entrate pubblicitarie erano scomparse dall’analisi del mio canale“, ha concluso la streamer. La piattaforma, stando alle sue dichiarazioni, non l’avrebbe avvisata del taglio delle pubblicità, rimuovendole senza alcun preavviso.

Apparentemente, la nota streamer non avrebbe violato alcuna linea guida della piattaforma, non mostrando contenuti espliciti. Ciononostante, proprio come YouTube, anche Twitch può decidere di demonetizzare da un momento all’altro una categoria di video o di potenziarne altre. Non è ancora ben chiaro il motivo per cui i guadagni di Siragusa siano stati limitati, ma è lecito pensare che le aziende avrebbero lamentato la sponsorizzazione dei loro prodotti in stream erotiche. Le Hot Tube stream dovranno prepararsi ad una limitazione delle proprie entrate?

Yesterday I was informed that Twitch has Indefinitely Suspended Advertising on my channel Twitch didn't reach out in any way whatsoever. I had to initiate the conversation after noticing, without any prior warning, all the ads revenue had disappeared from my Channel Analytics — Amouranth (@Amouranth) May 18, 2021

È ancora presto per dirlo, almeno fin quando non ci sarà un comunicato ufficiale da parte della piattaforma di livestreaming di Amazon. Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per futuri aggiornamenti a riguardo. Nel frattempo date un’occhiata alla nostra recensione della versione PC di Days Gone, cliccando qui.