Accessori per lo streaming | I migliori del 2023

Da diversi anni a questa parte, con l’esplosione di Twitch, in molti si sono cimentati nel fare le più disparate dirette in streaming, nel tentativo di trasformare le dirette sulla piattaforma viola, nella loro fonte principale di entrate economiche.

Tuttavia, avviare una carriera da un momento all’altro non è semplice, poiché richiede molta strumentazione e una buon bagaglio di conoscenze tecniche. Per questi ultimi vi lasciamo alla nostra guida definitiva allo streaming, mentre per quanto riguarda la strumentazione necessaria, siamo qui per indirizzarvi verso i migliori accessori per lo streaming di cui munirsi per iniziare a fare dirette professionali.

Prima di procedere potete dare un'occhiata anche alle nostre guide specifiche dedicate ai migliori Ring Light, alle Videocamere per lo streaming e ai migliori Green Screen.

Come scegliere gli accessori per lo streaming?

Pur non essendoci una guida precisa a come scegliere gli accessori per lo streaming possiamo darvi alcuni consigli che sicuramente vi torneranno utili sia per risparmiare un po' che per orientarvi nell'immenso mondo dello streaming. La maggior parte delle persone preferiscono ormai streammare con uno smartphone, ma se volete diventare dei professionisti vi sarà utile rispondere a queste domande e valutare le seguenti caratteristiche.

Cosa streammare e quali argomenti portare in live?

Rispondere a questa domanda vi aiuterà ad orientarvi e capire di quali degli strumenti elencati avete assolutamente bisogno. Se volete fare semplicemente un vlog, vi basterà il cellulare e un buon microfono. Se invece volete streammare il vostro gameplay, avrete necessariamente bisogno di una scheda di acquisizione video, visto che spesso le alternative presenti nelle console non permettono grande liberta di azione.

Inoltre, se il vostro obiettivo è quello di andare oltre i semplici gameplay e volete che la vostra faccia o il vostro studio risulti bello e luminoso, un set di luci apposito per lo streaming può fare la differenza tra una buona diretta e una mediocre.

Per quanto riguarda invece l'argomento da portare in live, quello dipende un po' dal vostro modo di essere ma qualsiasi cosa scegliate fate sempre in modo che sia in trend. Su questo fronte possiamo darvi solo dei consigli sommari ma che speriamo possano esservi utili. Innanzitutto scegliete un argomento, un qualcosa di cui non siete solo appassionati ma anche molto informati.

Il pubblico infatti può risultare difficile da trattare ed è quindi bene sapere al 100% quello di cui si sta parlando. Valutate l'argomento con attenzione, streammare un gioco solo perché lo fanno tutti potrebbe non essere la soluzione ideale. Se lo fate dovete farlo in maniera particolare e diversa (specie se avete appena cominciato) altrimenti meglio optare per un gioco meno in voga, ma che almeno state streammando solo voi e quindi vi evitate la concorrenza.

Guardate quello che fanno gli altri streamers. Scoprite le loro tecniche, i loro approcci con il pubblico. Fate attenzione sia al modo di porsi con gli spettatori ma anche al modo di porsi con l'elemento trattato. Studiate il loro modus operandi e usatelo come base per creare il vostro.

Volendo fare esempi pratici, se volete parlare di tecnologia, inutile (a meno che non realizziate un programma sulla tecnologia di un tempo) parlare di videoregistratori, dovrete necessariamente essere sempre informati e portare in live gli strumenti più in trend del momento.

Se invece volete portare dei gameplay, potete spaziare tra una valanga di titoli ma anche in questo caso ci sono quelli più giocati e che avranno più seguito di titoli vecchi e ormai dimenticati (anche se potete sempre lanciare una rubrica di retrogame e trainare dalla vostra parte una buona nicchia di videogiocatori affezionati al passato). Le possibilità sono infinite e su Twitch potete senza problemi visionare quanti giocatori stanno giocando ad un dato titolo e quali sono quelli più giocati.

Infine, non sottovalutate le chiacchiere. Come capita spesso di vedere infatti su Twitch ormai vince chi non gioca. Non stiamo parlando di perdere la dignità streammando un bagno in piscina con vestiti succinti oppure leccando il microfono, stiamo parlando di instaurare un rapporto col vostro pubblico.

Conoscere chi vi segue, interessarvi alla loro vita è fondamentale per creare una community e un seguito di persone interessate al vostro lavoro. Tra una partita e l'altra prendetevi quindi del tempo per fare un Just Talk, per mostrare la vostra opinione su alcuni argomenti del mondo oppure semplicemente per approfondire il legame con chi vi segue.

Il green screen e la webcam servono davvero?

Dipende! Nel senso che se voi non siete in video e volete streammare solo commentary con voce, allora non avrete bisogno né di green screen né di stream cam, ma sicuramente avrete bisogno di un buon microfono in grado di ottimizzare il parlato e cancellare i rumori di fondo.

Al contrario se, come si suol dire, volete metterci la faccia, allora avrete per forza bisogno di una webcam e del green screen, nel caso non abbiate un buono sfondo da mettere in video. Il filtro antipop, per evitare rumori, e il braccio per il microfono non sono indispensabili, ma caldamente consigliati per portare in rete uno streaming di qualità.

Le caratteristiche da valutare

Pur essendo una guida con oggetti diversi e quindi con caratteristiche diverse, abbiamo realizzato un elenco con le caratteristiche migliori che ognuno degli oggetti acquistati dovrebbe avere. In questo modo saprete sempre quali sono i prodotti da acquistare e quali invece dovreste lasciare da parte.

Webcam : la webcam è l'oggetto più complesso di questa selezione e solitamente il più difficile da scegliere. Il nostro consiglio è quello di puntare a brand conosciuti perché solitamente più facili da utilizzare e soprattutto compatibili con i software che dovrete usare per streammare. Se volete risparmiare, come già suggerito, potete usare il vostro smartphone o una macchina fotografica se ne siete già in possesso. Se invece dovete acquistare una streamcam vi consigliamo una macchina che registri 1080p e con la messa a fuoco automatica. Anche se una cam 4K registra più dettagli, ricordate che su Twitch è caldamente consigliato non superare la soglia dei 1080p. La messa a fuoco automatica invece vi aiuterà tantissimo lasciandovi streammare indisturbati e occupandosi di mettere a fuoco il vostro viso ad ogni movimento. Qui le migliori webcam da gaming del mercato.

: la webcam è l'oggetto più complesso di questa selezione e solitamente il più difficile da scegliere. Il nostro consiglio è quello di puntare a brand conosciuti perché solitamente più facili da utilizzare e soprattutto compatibili con i software che dovrete usare per streammare. Se volete risparmiare, come già suggerito, potete usare il vostro smartphone o una macchina fotografica se ne siete già in possesso. Se invece dovete acquistare una streamcam vi consigliamo una macchina che registri 1080p e con la messa a fuoco automatica. Anche se una cam 4K registra più dettagli, ricordate che su Twitch è caldamente consigliato non superare la soglia dei 1080p. La messa a fuoco automatica invece vi aiuterà tantissimo lasciandovi streammare indisturbati e occupandosi di mettere a fuoco il vostro viso ad ogni movimento. Qui le migliori webcam da gaming del mercato. Microfono : per quanto riguarda il microfono non abbiamo molte raccomandazioni, l'importante è avere una buona frequenza. Più è alta, meglio verrà convertito il suono. Una frequenza di 44,1 KHz è perfetta; ma ancora meglio sarebbe 48 KHz, e 96 KHz disponibile però solo nei prodotti top di gamma. Per aiutarvi nella scelta, qui trovate una guida ai migliori microfoni per streamer.

: per quanto riguarda il microfono non abbiamo molte raccomandazioni, l'importante è avere una buona frequenza. Più è alta, meglio verrà convertito il suono. Una frequenza di 44,1 KHz è perfetta; ma ancora meglio sarebbe 48 KHz, e 96 KHz disponibile però solo nei prodotti top di gamma. Per aiutarvi nella scelta, qui trovate una guida ai migliori microfoni per streamer. Luci : le luci vanno scelte una volta capito cosa streammare, se fate VLOG oppure non volete un'illuminazione di tipo professionale, vi basterà sicuramente un ringlight, ecco la guida ai migliori ringlight del momento. Se invece volete puntare a qualcosa di più professionale e performante, allora meglio un set di luci, ma controllate di avere abbastanza spazio in casa perché potrebbero essere molto ingombranti.

: le luci vanno scelte una volta capito cosa streammare, se fate VLOG oppure non volete un'illuminazione di tipo professionale, vi basterà sicuramente un ringlight, ecco la guida ai migliori ringlight del momento. Se invece volete puntare a qualcosa di più professionale e performante, allora meglio un set di luci, ma controllate di avere abbastanza spazio in casa perché potrebbero essere molto ingombranti. Scheda di acquisizione: la scheda di acquisizione, come dicevamo è fondamentale solo nel caso vogliate fare dirette basate su dei videogiochi. In questo caso vale sempre il consiglio di scegliere brand conosciuti, perché più compatibili con i vari software, cercate però di scegliere schede che riescano a registrare almeno fino a 30 fps o superiore. Qui trovate tutti i consigli per comprare la migliore scheda d'acquisizione del momento.

Quanto mi costa una postazione completa?

Le combinazioni tra gli accessori streaming sono talmente tante che consigliarvi la giusta cifra da spendere è davvero complesso. Possiamo però dirvi che solitamente con circa 500 euro riuscite a mettere su un set da veri professionisti del settore, mentre con 300 euro si riesce a fare un set di buon livello e che potrebbe accompagnarvi anche per diversi anni.

Naturalmente, se il vostro budget è molto più limitato, potete cercare di tagliare sulle varie spese e spendere il minimo per ognuno dei prodotti elencati. In questo caso potreste farcela anche con 200-250 euro, magari tagliando sul green screen, ma creare una discreta composizione per lo streaming sotto questa cifra comincia ad essere davvero complesso, specie se volete prodotti con una buona qualità.