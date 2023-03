Dalla release originale del primo Counter-Strike sono passati circa 23 anni, mentre ne sono passati “appena” 11 da quel Global Offensive, che ancora oggi resta non solo uno dei giochi più giocati su Steam, ma anche ovviamente uno dei principi del settore eSport. E se in tanti pensavano che Valve non avrebbe più lavorato a un eventuale sequel, forse erano tutti quanti in errore.

Non c’è ancora nulla di ufficiale e normalmente su GameDivision siamo soliti oscurare rumor e leak, non dare spazio a voci di corridoio, se non sono ovviamente sostenute da prove importanti. Ecco, proprio nel corso delle ultime ore una di queste prove importanti è emersa e indica proprio a un sequel o un rework del nuovo shooter tattico. Ad aver anticipato il probabilmente annuncio è stata NVIDIA, che nell’ultimo aggiornamento driver delle sue GPU ha incluso la compatibilità con due eseguibili che si riferiscono proprio al brand di Counter-Strike , ma che di fatto non esistono. Ci troviamo dunque nel campo dei leak e dei rumor, come abbiamo detto poco sopra, ma di carne a fuoco ce n’è davvero tanta ed è forse troppa per poter essere ignorata.

Da quell’aggiornamento sono partite ovviamente le speculazioni. C’è chi crede a un nuovo gioco vero e proprio e chi invece punta su un rifacimento magari con il Source 2. Sicuramente l’unica cosa certa è che NVIDIA in passato si è già dimostrata capace di svelare in anticipo eventuali annunci, soprattutto quando a settembre 2021 un enorme lista di titoli è stata rubata dal database di GeForce Now e che alla fine sono davvero arrivati proprio su computer, anche se ovviamente non tutti.

Something weird just happened. Latest NVIDIA drivers introduced support for unknown app executables called "csgos2.exe" and "cs2.exe". Why project is called Counter-Strike 2 and what are you cooking @csgo? https://t.co/U9YKlAjwgy pic.twitter.com/PU8Op9uGLq — ‎Gabe Follower (@gabefollower) March 1, 2023

Come sempre di consueto, vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze e attendere eventuali aggiornamenti in merito, che a questo punto potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

