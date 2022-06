Sappiamo già che Valorant sta passando un periodo di grandi cambiamenti. Oltre al nuovo Atto dell’Episodio 5, Riot Games sta finalmente implementando il controllo delle chat vocali per evitare e contrastare episodi di bullismo. I giocatori su Reddit però stanno chiedendo una nuova feature, che potrebbe essere davvero utile, ovvero il comando di lode.

Il post, spuntato su Reddit, è chiaramente frutto di un’analisi attenta. Nel messaggio, pubblicato negli ultimi giorni, l’utente in questione ha chiesto di inserire un comando di lode per le partite classificate di Valorant. Un sistema del genere avrebbe un gigantesco vantaggio, ovvero quello di disincentivare comportamenti tossici. Una feature simile aiuterebbe anche gli sviluppatori del gioco, che potrebbero identificare facilmente i giocatori più dannosi alla community.

“Se qualcuno non riceve nessuna lode ed è soggetto a report in maniera costante, è chiaro che questo giocatore non sarà un ottimo compagno di squadra”, si legge nel post originale. Il suggerimento dell’utente sarebbe dunque di aggiungere questo sistema di lode, implementandolo esattamente come il sistema di report, dove gli utenti possono segnalare eventuali cheater o comportamenti scorretti, non solo legati al bullismo ma anche alla mancata cooperazione. L’obiettivo sarebbe quello di creare una community di giocatori che collabora alle partite, senza doversi ritrovare nel team utenti che pensano solamente al loro rateo o punteggi personale, esattamente come accade su altri giochi come Siege oppure Call of Duty.

Il sistema, su suggerimento del Redditor, non porterebbe al ban, ma a due code di matchmaking diverse. La prima sarebbe composta dai giocatori più lodati, mentre la seconda, invece, dai gioatori che hanno ricevuto più report. Un suggerimento decisamente utile, che potrebbe portare Valorant ad avere una comunità ancora più pulita rispetto allo stato attuale. Ora la palla è nelle mani di Riot Games: il team di sviluppo accetterà questa proposta oppure no?