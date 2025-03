Valorant: tutto sul nuovo agente Waylay | Provato

Waylay, presentata ufficialmente il 2 marzo 2025 durante la finale dei VCT Masters Bangkok, è un’assassina thailandese ideale per chi ama la velocità e l’aggressività, che introduce una nuova meccanica di debuff, “intralcio”, e un’abilità di scatto verticale che sfida la supremazia dettata dall’ormai affidabile Jett. Vediamo più nel dettaglio come si inserisce nel panorama competitivo.

Il suo kit la rende un’opzione versatile per il ruolo di entry-fragger, con strumenti che le permettono di entrare nei siti in modo dirompente e riposizionarsi in un istante. Una strategia efficace anche per raccogliere informazioni prima di gettarsi nella conquista di un punto. June Cuervo, Game Designer in Riot Games, la descrive come “la punta di diamante nella squadra. È flessibile e creativa e dispone di varie opzioni su come approcciare la conquista di un Punto. Dal momento che vi sono tanti modi di usare lo scatto, la granata e l'Ultima, è possibile combinare tutte queste cose per attaccare da angolazioni e punti di vantaggio diversi e tenere sempre i nemici sul chi va là”.





Ecco la lista delle sue abilità:

Velocità della luce (Q)

EQUIPAGGIA per prepararti a un'esplosione di velocità. Usa il FUOCO per scattare due volte in avanti. Usa il FUOCO ALTERNATIVO per scattare una volta. Solo il primo scatto può farti andare verso l'alto.

Saturazione (C)

Lancia ISTANTANEAMENTE un ammasso di luce che esplode a contatto con il suolo, INTRALCIANDO i giocatori vicini con un potente rallentamento ai movimenti e alle armi.

Rifrazione (E)

Crea ALL'ISTANTE un segnalatore luminoso sul terreno. RIATTIVA per tornare velocemente al segnalatore sotto forma di particella di luce pura. Durante il viaggio, Waylay è invulnerabile.

Percorsi convergenti (X)

EQUIPAGGIA per concentrare il potere prismatico. Usa il FUOCO per creare un'immagine residua di Waylay che proietta un fascio di luce. Dopo qualche istante, ottieni un forte aumento di velocità e il fascio di luce si espande, INTRALCIANDO gli altri giocatori nell'area.

Velocità della luce è l’abilità più vicina alla Folata di Jett, ma con più flessibilità. Il primo scatto può essere usato per raggiungere posizioni elevate, rendendo Waylay il primo duellista dopo Jett con un’opzione di movimento verticale diretta. Infatti, potremmo dire che questa abilità combina un po’ insieme le abilità Corrente ascensionale e Folata di Jett.



Quando abbiamo progettato lo scatto di Waylay, volevamo cogliere la creatività del movimento di Raze con il Pacco esplosivo e la velocità dello scatto di Jett, ha dichiarato June Cuervo, Game Designer di Valorant.

Rifrazione offre un'opzione di fuga immediata dopo un’azione aggressiva per punire magari un errato posizionamento della squadra nemica e può essere utilizzata per prendere informazioni senza rischiare troppo come farebbe Chamber con la sua abilità Rendez-Vous.





Saturazione è indicato come uno strumento di crowd control e può essere efficace per interrompere i movimenti avversari e rallentare il loro tempo di reazione, diventando una soluzione alternativa per la ripresa di un punto o per guidare l’ingresso in un’area. Intralcio, infatti, applica un rallentamento che ha impatto su cadenza di fuoco, recupero del rinculo, tempo di equipaggiamento, velocità di ricarica, velocità di movimento e di salto.

Alla stessa maniera, l’Ultimate di Waylay ha un enorme potenziale per creare maggiore pressione sulle difese avversarie rispetto a un normale rallentamento. La sua capacità di alterare il ritmo di gioco e forzare riposizionamenti può essere più impattante in situazioni di attacco.

Jett ha dominato il ruolo di assassina molto agile per anni, grazie alla sua capacità di movimento ma anche alla letalità della sua ultimate. Waylay può essere un’alternativa, anche se ci è parsa più funzionale in una composizione con due assassini. Anche semplicemente rispetto a Jett, infatti, manca di una smoke come "nuvola di fumo" in grado di bloccare la visione e permetterle la sopravvivenza in mappe più aperte. Su mappe come Breeze e Abyss la difficoltà maggiore è proprio nel non avere una forma di copertura, mentre su mappe come Ascent, Icebox e Bind potrebbe rivelarsi una soluzione molto efficace.

Essendo Valorant un gioco di squadra, dove la tattica dovrebbe prevalere sull'individualismo, anche Waylay necessita di una buona coordinazione con il team per massimizzare il suo potenziale. June Cuervo, Game Designer, ricorda che Waylay dà il proprio meglio quando si coordina con i compagni di squadra. Un dardo di Sova ben piazzato o Paranoia di Omen possono assicurarle un'uccisione dopo lo scatto invece di dover scappare con Rifrazione.





Conclusioni

Se da un lato Waylay introduce un nuovo effetto di stato, il resto del suo kit sembra rielaborare meccaniche già presenti nel gioco. Tuttavia, questa apparente mancanza di originalità è dovuta anche alla necessità di mantenere l’equilibrio del gioco, soprattutto con il crescente numero di agenti disponibili.

Nonostante ciò, Waylay potrebbe comunque ridefinire il ruolo degli entry-fragger, portando un approccio più strategico e basato sulla gestione del ritmo di gioco. Resta da vedere se riuscirà a imporsi nel meta competitivo o se sarà una scelta situazionale per specifiche composizioni e mappe.

Questo Atto, inoltre, propone un nuovo pass battaglia e anche una nuova collezione, Cyrax, i cui cristalli nati nelle stelle prendono vita per le armi Vandal, Ghost, Guardian, Stinger e l'arma da mischia Lama a ventaglio.

L'Atto II della Stagione 2025 inizia il 5 marzo 2025, mentre la linea di modelli Cyrax arriva nel negozio il 6 marzo.