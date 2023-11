Vessel of Hatred sarà la prossima espansione di Diablo IV

Al BlizzCon 2023, dopo aver presentato le novità in arrivo su Overwatch 2, Blizzard ha mostrato un'anticipazione della prossima espansione di Diablo 4: "Vessel of Hatred", la quale introdurrà una nuova classe mai vista prima in Diablo ed è prevista per la fine del 2024.

Al momento, i dettagli su "Vessel of Hatred" sono ancora piuttosto scarsi, ma sappiamo che l'ambientazione sarà la regione di Nahantu e che la trama riguarderà il destino di Mephisto e i suoi piani per Sanctuary.

Tuttavia, alcune recenti datamine avrebbero scoperto qualche dettaglio aggiuntivo. Questi datamine, difatti, hanno suggerito un'espansione chiamata "Lord of Hatred" anziché "Vessel of Hatred", incentrata completamente su Mephisto.

Queste fonti indicano l'arrivo di nuove missioni, equipaggiamenti e attività endgame, nonché l'introduzione di una nuova classe denominata "Spiritborn" e un sistema di NPC (chiamati mercenari) che aiuteranno i giocatori.

È importante tenere in considerazione che le informazioni ottenute tramite datamine spesso contengono dati obsoleti, quindi non è certo che quanto emerso sia completamente rilevante o definitivo per la prossima espansione "Vessel of Hatred".

Tuttavia, queste informazioni possono costituire indizi interessanti per gli appassionati di Diablo, i quali attendono con impazienza ulteriori dettagli in seguito alla presentazione di stasera.

Nel mentre che aspettiamo che Blizzard mostri qualcosa di più in merito a questa espansione, vi ricordiamo che l'ultima patch, la 1.2.1, ha semplificato notevolmente la procedura di respec per i giocatori.

Se ancora non avete deciso se immergervi, o meno, nell'universo di Diablo IV, magari la nostra recensione potrebbe chiarirvi le idee.