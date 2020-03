Wasteland 3: mostrata un’ora di video gameplay in 4K dalla Closed Beta

Wasteland 3, nuovo titolo di InXile, sarà disponibile il prossimo 19 maggio per PC, PS4 e Xbox One. Alcuni giocatori hanno potuto metterci le mani sopra grazie alla Closed Beta annunciata diverso tempo fa. Lo scorso 17 marzo quindi alcuni fortunati hanno potuto metterci le mani sopra, solo i giocatori che hanno supportato il gioco tramite la piattaforma Fig. La Beta ha permesso di poter giocare alle prime ore del titolo, ed in queste ore è stato addirittura postato un video di un’ora di gameplay alla massima qualità grafica possibile.

Il filmato, che vi posteremo proprio qui sotto, offre la possibilità di dare un primo sguardo all’editor, alla personalizzazione ed al sistema di combattimento. Ovviamente il titolo si riferisce principalmente agli appassionati del genere strategico ma è anche vero che potrebbe accaparrarsi quella fetta di pubblico che non è mai riuscita ad avvicinarsi alla serie di Wasteland, del resto il gameplay promette davvero bene.

Diversi giorni fa vi avevamo parlato anche il Wasteland 3 proporrà ai giocatori almeno una decina di finali multipli. Il titolo avrà al suo interno una vasta scelta di dialoghi, grazie alla quale i giocatori possono ottenere differenti effetti a catena durante il gioco, aumentando di conseguenza anche la rigiocabilità. Il titolo, annunciato ben quattro anni fa, consentirà di creare un party di un massimo di sei ranger, tutti personalizzabili per adattarsi allo stile del giocatore, il quale dovrà vedersela con il Patriarca che detterà legge sulle nevi che ricoprono tutto l’anno la regione del Colorado.

Cosa ne pensate di questa notizia? Comprerete Wasteland 3 al lancio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo targato InXile.