Wasteland 3: confermati molteplici finali multipli

Mentre ci avviciniamo alla data di lancio di Wasteland 3, il team di sviluppo di inXile sta rilasciando diverse informazioni sul prossimo titolo della serie post apocalittica. Dopo l’annuncio di una fase beta, la software house ha preso parte a un’intervista rilasciata alla redazione di PCGamesN in cui sono state confermate diverse feature che proporrà il titolo, come per esempio la presenza di finali multipli.

Ne ha parlato Jeremy Kopman, level designer del prossimo gioco di ruolo in prospettiva isometrica, dichiarando che Wasteland 3 proporrà ai giocatori almeno una decina di finali multipli. Il titolo avrà al suo interno una vasta scelta di dialoghi, grazie alla quale i giocatori possono ottenere differenti effetti a catena durante il gioco. Scelte diverse porteranno a risultati e combattimenti completamente diversi.

Stando alle parole di Kopman, InXile Entertainment vuole ricordare ai giocatori “il motivo per cui si sono trovati ad adorate il gioco di ruolo post-apocalittico, proprio grazie a quell’enorme fascia di scelte disponibili e di conseguenze”. Anche le scelte più piccole, in Wasteland 3 potranno influire sul finale della propria partita. Mentre altre scelte influenzeranno anche l’atteggiamento di varie fazioni nei confronti del giocatore.

Vi ricordiamo che Wasteland 3 uscirà il prossimo 19 maggio sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Microsoft Store e Steam). Oltre ai finali multipli, i ragazzi di inXile hanno già dichiarato che il gioco terrà occupati i giocatori per oltre 50 ore di gameplay. Cosa ne pensate delle recenti parole di Jeremy Kopman? Siete pronti per tornare nel mondo post apocalittico di Wasteland?