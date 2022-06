Windows 11 è disponibile ormai da qualche mese, e gli utenti PC hanno cominciato a prenderci la mano quasi fin dai suoi primi momenti di vita. Come ben sappiamo il nuovo sistema operativo targato Microsoft si sta aprendo sempre maggiormente al mondo gaming, con tutta una serie di novità ed aggiornamenti che hanno fatto molto piacere a tutti coloro che amano bazzicare per gli universi virtuali.

Di recente la compagnai di Redmon ci ha fatto sapere che tutta una serie di nuovi aggiornamenti sono in arrivo su Windows 11 per offrire un’esperienza di gioco ancora migliore. Per esempio, è nei piani di Microsoft lavorare sull’ottimizzazione per i giochi in finestra, con la compagnia che vuole assolutamente migliorare significativamente la latenza e sbloccare altre interessanti funzionalità di gioco, tra cui Auto HDR e Frequenza di aggiornamento variabile (VRR).

Ma non ci si ferma qui, dato che in Windows 11 arriverà anche una nuova app di calibrazione HDR, la quale consentirà ai giocatori di migliorare i colori a schermo e l’uniformità delle tonalità sul proprio display HDR. A quest’app si andrà ad aggiungere anche Game Pass Widget, una nuova funzionalità che permetterà ai giocatori di sfogliare e scoprire i giochi presenti nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass e tornare su quei titoli giocati e apprezzati di recente.

In conclusione è stato accennato anche qualcosa sulla barra attivabile direttamente con la pressione di un tasto del controller. Questa barra conterrà un elenco dei giochi avviati di recenti e i collegamenti ai launcher più diffusi, inclusa l’app Xbox. Queste nuove funzionalità sono attualmente in fase di test all’interno del programma Windows Insider, ma prossimamente verranno rilasciate man mano pubblicamente per tutti gli utenti Windows 11.