Scrivanie da gaming regolabili | Le migliori di settembre 2021

Siete scomodi su quelle scrivanie da studio che state usando per il gaming? Mentre cercate di trovare una posizione non dolorosa con la vostra schiena cercando di adattarvi alla scomoda scrivania che vi trovate in camera, sappiate che nel frattempo sul mercato sono disponibili diverse scrivanie gaming regolabili, tavoli che hanno la funzione di adattarsi loro alle vostre esigenze di videogioco grazie a piedi, game o ripiani in grado di aumentare e diminuire l’altezza.

Le scrivanie da gaming regolabili inglobano tutte le caratteristiche di una tradizionale scrivania da gaming: poggiabevande, supporti per la gestione della cavetteria, e altri accessori utili per immergervi completamente nelle vostre sessioni di gameplay. A tutte queste simpatiche funzioni, le scrivanie da gaming regolabili aggiungono la possibilità di gestire l’altezza del ripiano, in modo da adattare al meglio la vostra seduta. Che voi siate troppo alti, troppo bassi, o che più semplicemente la vostra postazione sia usata da più persone di altezze diverse, questa guida all’acquisto delle migliori scrivanie da gaming regolabili può sicuramente aiutarvi a evitare problemi alla schiena, alle braccia e ai polsi nelle vostre lunghe sessioni di gioco.

Scrivanie gaming regolabili, le migliori

Trust GXT 711 Dominus

Non è detto che il prodotto più economico della lista possa essere il meno funzionale delle scrivanie gaming regolabili che vi stiamo consigliando; la Trust GXT 711 Dominus è realizzata da una delle aziende più affidabili dell’informatica dedicata al gaming: telaio in acciaio, rivestimento superiore in legno d’alta qualità, poggia-bibite, clip per la gestione dei cavi, supporto per le cuffie e piedini regolabili che sollevano il tavolo di utilissimi centimetri. La base è lunga 115 x 76 cm, il ché vi permette di poggiare comodamente due schermi tenendo il case del PC a terra. La parte anteriore del ripiano inoltre è arrotondata in modo da non distruggere i vostri avambracci e polsi quando vi poggiate sul bordo.

Soontrans

Passiamo a uno dei prodotti più acquistati per quanto riguarda le scrivanie gaming regolabili: la scrivania Soontrans offre un’ampia superfice di legno MDF da 60 x 120 centimetri per 73 cm di altezza allungabili grazie all’uso flessibile di una barra regolabile in acciaio inox sotto al ripiano. La superficie della scrivania Soontrans è molto spessa ed è rivestita di un materiale anti-scivolo ideale per chi riempie la propria postazione di accessori e oggetti. Questo tavolo ha anche un cassetto per la gestione dei cavi con ben due passacavi, un supporto per le bevande e uno per le cuffie, entrambi posizionabili a piacere ai lati del ripiano. È disponibile anche un modello con luci LED, giusto per ribadire quanto questa scrivania sia indicata per il gaming.

WENHAUS

Se cercate invece un utilizzo più flessibile anche per altre attività oltre al videogioco, o se semplicemente cercate un design più minimal, le scrivanie regolabili di WENHAUS possono fare al caso vostro. Queste scrivanie compatte sono profondamente regolabili in altezza, così da essere ideali per la casa o per l’ufficio, per bambini, adolescenti o adulti, e perfino per postazioni in piedi. WENHAUS ha pensato a 4 diversi colori, tutti disponibili con le stesse caratteristiche: legno ingegnerizzato, telaio in ferro e leggio.

Jummico

Tra le migliori scrivanie gaming regolabili, JUMMICO offre una delle soluzioni più ergonomiche. Le tante funzioni della scrivania includono oltre ai soliti supporti per cavi, bevande e cuffie, anche un rack per le custodie dei giochi più utilizzati e per i gamepad. Il materiale della scrivania è di una fibra di carbonio molto resistente per una durevolezza elevata e un contemporaneo peso leggero. Lo spazio della superficie di gioco è di 110 x 50 cm, con la possibilità di regolare l’altezza tramite le gambe dal design a forma di Z: queste sono laminate in acciaio e la loro struttura è ideale per donare più stabilità.

Himimi Gaming Desk

Le migliori scrivanie gaming regolabili sono sicuramente le tre Gaming Desk di Himimi: tutte con un ripiano antiscivolo abbastanza grande da poter ospitare un minimo di 2 monitor, posizione ergonomica per polsi e avambracci grazie ai bordi sagomati, design multiuso, gambe a forma di T in fibra di carbonio con piedini regolabili anche su pavimenti irregolari, e i soliti immancabili accessori come porta-bicchieri, porta-cuffie e supporti per la gestione dei cavi. Le dimensioni sono 140 x 61 cm per la scrivania piccola, 152 x 71 cm per la media e 160 x 74 per la grande.

Come scegliere una Scrivania da gaming regolabile

A seconda delle vostre esigenze potreste preferire più uno o l’altro prodotto tra le tante scrivanie gaming regolabili che vi abbiamo consigliato. Di seguito vi elenchiamo alcune delle caratteristiche più importanti da tenere in mente quando pensate di acquistare una scrivania da gaming regolabile.

Economia

In questa guida all’acquisto abbiamo presentato diverse scrivanie gaming regolabili con una buona varietà di prezzo. Valutate l’acquisto di questi prodotti anche in base alle vostre finanze: più un prodotto è costoso più la sua qualità aumenta, ma se il vostro budget non riesce a coprire tutte le caratteristiche qualitative di cui avete bisogno potete ripiegare anche su prodotti meno costosi che in qualche maniera coprono le vostre esigenze. Viceversa, vi risulterà limitante ripiegare su scrivanie più piccole se avete a disposizione grandi spazi e un budget adeguato.

Comodità

Se passate molto tempo davanti al PC, è importante che consideriate le caratteristiche ergonomiche di una scrivania da gaming regolabile. Tutte le scrivanie da gaming in realtà sono studiate appositamente per poter fornire il massimo comfort durante le sessioni di gioco, ma potrebbero esserci elementi in più o in meno a seconda del prodotto che consultate. Assicuratevi che la regolazione dell’altezza della scrivania sia sufficiente per la vostra postazione per esempio, o che lo spazio disponibile nel vostro studio o in generale nella vostra casa sia sufficiente: se vi ritrovate in una postazione in cui vi sentite stretti vuol dire che non avete valutato bene lo spazio che avete a disposizione. Inoltre, anche l’occhio vuole la sua parte: magari è necessario che colori e design delle scrivanie si adattino alla stanza che avete scelto per le vostre sessioni di gioco.

Supporti

Grossomodo tutte le scrivanie da gaming offrono diversi supporti che aiutano le vostre sessioni di gioco ad essere più confortevoli. Se per esempio non avete spazio per le cuffie potreste desiderare un appiglio agganciabile al tavolo, disponibile in quasi tutti i prodotti che vi abbiamo elencato nell’articolo. O magari potreste preferire un rack per giochi e controller, o funzioni che vi aiutano a gestire la cavetteria delle vostre piattaforme. Valutate bene l’acquisto delle scrivanie gaming regolabili anche in base a queste caratteristiche.