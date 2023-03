Come in ogni souslike che si rispetti, anche in Wo Long: Fallen Dynasty potrete mettere le mani su un notevole numero di armi. Prima di lanciarvi nel cuore del combattimento, però, è bene che sappiate che ogni arma che troverete ha le sue caratteristiche che, ovviamente, la differenziano da tutte le altre. Proprio sulla base di quanto ora affermato, la scelta dell’arma da imbracciare sarà di fondamentale importanza e, in buona sostanza, dipenderà dal tipo di approccio che avrete al gioco.

Ci sono almeno altre due caratteristiche da sottolineare: in base a come deciderete di strutturare la vostra build, troverete armi che scalano meglio con gli attributi che avete potenziato di più e che, quindi, saliranno di livello insieme a voi; in secondo luogo, ci sono armi che sono maggiormente indicate per i giocatori alle prime esperienze e altre che richiedono un po’ più di esperienza.

Inoltre, come vi renderete conto, sarà possibile imbattervi in più versioni della stessa arma, caratterizzate da una diversa rarità (indicata con un valore in stelle) e, di conseguenza, con la possibilità di essere equipaggiate con un certo numero di abilità speciali (ottenibili presso il fabbro).

Nelle righe che seguono, vi indicheremo tutte le categorie di armi presenti in Wo Long: Fallen Dynasty, spiegandovi quale stile di gioco prediligono, con quali attributi scalano e, ove possibile, se ci sono delle varianti meritevoli della vostra attenzione. Inoltre, tenete presente che vi parleremo delle caratteristiche delle armi al Livello 1, quindi senza essere state potenziate.

Qualora foste alla ricerca di altri consigli, vi rimandiamo alla guida completa di Wo Long: Fallen Dynasty.

Wo Long: Fallen Dynasty | Le migliori armi

SPADA

Si tratta di una versione della Sciabola leggermente più lenta, ma copre una distanza leggermente maggiore grazie anche a delle combo caratterizzate ma molti più affondi, mentre la sciabola predilige i fendenti. Ci teniamo a consigliarvi, a tal proposito, la “spada rituale del caos” in quanto dotata di un’abilità speciale che, in buona sostanza, vi farà scagliare l’arma, danneggiando anche nemici lontani.

Valori: Legno, Fuoco, Metallo

SCIABOLA DRITTA

Probabilmente la “Sciabola con pomo ad anello” è la prima arma su cui metterete le mani e, quindi, la prima che utilizzerete. Si tratta di un’arma standard, piuttosto veloce negli attacchi ma che potrà essere usata solo a distanza ravvicinata.

Valori: Legno, Fuoco, Acqua

SCIABOLA CURVA

Il “Podao” sarà sicuramente la prima sciabola ricurva in cui vi imbatterete. Si tratta di una sorta di scimitarra, non molto diversa dalla spada, (soprattutto per quanto riguarda i pattern di attacco) ma caratterizzata da combo e fendenti molto più arcuati e dotata di una maggiore probabilità di deviare i colpi nemici.

Valori: Fuoco, Metallo, Acqua

FALCIONE

Il “Podao Intarsiato” è forse il primo falcione che aggiungerete al vostro arsenale. Si tratta di un incrocio tra un’alabarda e una spada e, quindi, possiede pregi e difetti di entrambe le categorie: attacca a una buona distanza con colpi ad ampio raggio, ma è piuttosto lenta e non particolarmente affidabile per deviare i colpi nemici.

Valori: Terra, Metallo, Acqua

ALABARDA

Anche in questo caso, ci troviamo di fronte a una buona arma, capace di coprire tutto il fronte d’attacco (e non solo) con le sue combo tenendo il nemico a distanza: l’ideale per chi non ha dimestichezza con il combat system. Tuttavia, l’alabarda non offre una buona difesa e, soprattutto, non è dotata di una grande percentuale di deviazione degli attacchi nemici.

Valori: Fuoco, Terra, Acqua

BASTONE

I bastoni sono delle clavi (o dei “Bo”, per utilizzare un termine più geek) che vi consentiranno di colpire il nemico a una distanza maggiore rispetto a quello che vi consentono di fare le spade. Alcuni di essi, come la “Clava di Legno Bianco“, sono dotati anche di tecniche speciali piuttosto interessanti, anche se tutte un po’ lente. Il difetto principale di queste armi è che, al livello 1, non hanno una percentuale di deviazione dei colpi nemici particolarmente alta.

Valori: Legno, Metallo, Acqua

MARTELLO

Eccoci arrivati a una delle armi più pesanti, potenti e, soprattutto, lente di Wo Long: Fallen Dynasty. Come tutte le armi di questo genere, i martelli richiedono una notevole maestria, dato che dovrete conoscere alla perfezione i tempi di attacco, tenendo bene a mente che potrebbe non funzionare a dovere contro nemici più piccoli e agili. Inutile dire che quest’arma da il meglio di sé contro nemici di grossa taglia e non particolarmente veloci, così da aprirne le difese con pochi colpi ben assestati.

Valori: Fuoco, Terra, Metallo

MAZZAPICCHIO

Potrebbe sembrare una versione metallica del martello, ma il mazzapicchio presenta delle caratteristiche piuttosto diverse. Nonostante una lentezza più o meno simile, il mazzapicchio infligge un ammontare di danni maggiore rispetto al martello (ma meno di quelli della “Grande Mazza di Polaris”), e offre anche una maggiore probabilità di deviare i colpi nemici.

Valori: Fuoco, Terra, Metallo

LANCIA

Eccoci arrivati all’arma che, più di tutte le altre, rappresenta l’ideale per chi è ai primi passi in videogame di questo genere. La ragione è presto detta: le lance sono le armi che riescono a colpire il nemico dalla distanza maggiore, riuscendo anche a bloccare le combo nemiche. Come avrete modo di constatare, le combo offerte non coprono solo il fronte d’attacco e, inoltre, ci sono diverse abilità speciali decisamente interessanti. Tuttavia, siamo di fronte a una delle armi con la minor percentuale di deviazione degli attacchi nemici che, inutile dirlo, ne rappresenta il tallone d’Achille.

Valori: Legno, Terra, Acqua

LANCIA FENDENTE

Le Lance fendente sono delle lance molto più robuste delle loro “sorelle minori”, capaci di infliggere danni maggiori a una discreta distanza, a patto di accettare dei movimenti meno veloci e una minore capacità di deviazione dei colpi.

Valori: Legno, Fuoco, Terra

DOPPIA SPADA

Le armi “doppie” sono caratterizzate da attacchi più veloci e da una minore difesa che, invece, è offerta dalle versioni “singole”. Probabilmente questa di cui vi stiamo parlando è la doppia arma con le combo più lunghe e complete e, se dotata di abilità speciali che consentono di proiettarsi all’indietro, è forse una delle armi più complete nel gioco. Gli unici malus sono rappresentata dalla distanza ravvicinata e da una maggiore difficoltà nel deviare i colpi.

Valori: Legno, Fuoco, Acqua

DOPPIA SCIABOLA

Le “Sciabole cento forgiature” sono forse la seconda scelta maggiormente consigliata nella categoria “doppie armi”, in quando leggermente meno veloci delle doppie spade, ma più offensive e sensibilmente più capaci di contrattaccare. Se dotate delle giuste abilità speciali, poi, posso sferrare degli utilissimi attacchi in salto, capaci di tanto di danneggiare il nemico e di proiettarsi alle sue spalle.

Valori: Legno, Terra, Acqua

DOPPIA ALABARDA

La doppia alabarda è una versione un po’ meno agile rispetto alla doppia spada, ma capace di vantare combo lunghe con cui spezzare agevolmente le difese avversarie. Anche in questo caso, dovrete trovarvi a distanza ravvicinata per poter colpire con questa tipologia di arma, ma sappiate che questa doppia arma vi offrirà una percentuale di deviazione paragonabile a quella di un’arma singola e, quindi, superiore a quella delle doppie armi.

Valori: Legno, Fuoco, Terra

BALESTRA

Eccoci arrivati alle armi a lunga gittata di Wo Long: Fallen Dynasty. La balestra è una versione migliorata dell’arco, capace di infliggere danni maggiori, ma privata di ogni tipo di mobilità: nel momento in cui la utilizzerete, rimarrete inchiodati al suolo, senza potervi muovere.

ARCO

L’arco è la prima arma a lunga gittata in cui vi imbatterete. Si tratta dell‘arma con il minor numero di danni inflitti, ma è decisamente più maneggevole della balestra, anche solo per il fatto che potrete muovervi mentre state mirando.

BALESTRA A RIPETIZIONE

Si tratta di una versione potenziata della balestra, capace di sparare quadrelli senza la necessità di attendere tempi di ricarica. È un’arma di indubbia utilità, ma potrete trovarla solo in una fase avanzata del gioco.