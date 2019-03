Wolfenstein: Youngblood, data di uscita e nuovo trailer

Wolfenstein: Youngblood ha finalmente una data di uscita ufficiale; inoltre, è stato condiviso un nuovo trailer e i bonus preorder delle varie edizioni.

Il teaser pubblicato questa mattina lo aveva fatto supporre, ma ora ne abbiamo la conferma ufficiale. Bethesda è finalmente pronta a condividere nuove informazioni su Wolfenstein: Youngblood, il primo gioco cooperativo moderno della serie. La data di uscita è il 26 luglio 2019 e il gioco sarà disponibile su PC e console (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch).

Il gioco è sviluppato da MachineGames in collaborazione con Arkane Studios, team che ha realizzato Dishonored e Prey. Wolfenstein: Youngblood ci permetteranno di vivere le avventure delle due figlie gemelle di B.J. Blazkowicz, Jesse e Soph. Entreremo nella Parigi degli anni ’80 per affrontare la macchina da guerra del Reich. Potremo giocare insieme a un amico, oppure farci assistere dalla IA per annientare i nazisti mentre cerchiamo di ritrovare nostro padre, scomparso nel nulla.

Acquistando la Deluxe Edition di Wolfenstein: Youngblood avremo accesso al Buddy Pass che ci permetterà di giocare con un amico anche se questo non possiede una copia del gioco. Tramite il Buddy Pass, utilizzabile da un solo amico per volta, sarà possibile fare il download gratuito del gioco: fintanto che si giocherà con il possessore originale della Deluxe Edition, si potrà giocare senza limiti.

Tra gli altri contenuti disponibili nella Deluxe Edition troveremo bonus cosmetici come il Cyborg Skin Pack, che permetterà di equipaggiare le sorelle Blazkowicz con le versioni in lega di titanio di armature potenziate, armi da fuoco, coltelli e asce.

Chi prenoterà Wolfenstein: Youngblood riceverà inoltre i seguenti bonus:

Giacca di Wolfenstein II: The New Colossus per l’armatura potenziata

Armatura potenziata di B.J. dell’esercito americano

Tubo di Wolfenstein: Old Blood

Coltello di Wolfenstein: Old Blood

Set di skin della Seconda Guerra Mondiale per le armi a distanza

Diteci, prenoterete il gioco? Vi interessa la Deluxe Edition e il suo Buddy Pass? Cosa ne pensate di Wolfenstein: Youngblood?