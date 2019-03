Wolfenstein: appare un teaser su Twitter

Wolfenstein è una saga amata: ora, Bethesda ha condiviso un teaser misterioso tramite Twitter; vediamo insieme nel nostro articolo.

La serie di Wolfenstein è risorta vari anni fa grazie alle mani di MachineGames, dichiarati fan della serie. Con il primo nuovo capitolo The New Order abbiamo potuto seguire le vicende di William “B.J.” Blazkowicz, continuate poi nel secondo gioco, Wolfenstein II The New Colossus. La serie è ora pronta ad ampliarsi con nuovi capitoli annunciati lo scorso anno: Cyberpilot per VR e Youngblood, capitolo che si concentrerà sulla cooperazione.

Ora, tramite i canali ufficiali social di Wolfenstein, è stata condivisa una nuova gif che potete qui sotto.

Si può capire veramente poco sul significato e, per quanto pare molto probabile che si tratti di qualcosa di legato a Wolfenstein: Youngblood, dobbiamo ricordarci che da domani inizierà il PAX East (dove è atteso Borderlands 3, tra l’altro). Possibile che Bethesda voglia cogliere l’occasione per un nuovo annuncio legato alla serie? Addirittura un terzo capitolo numerato?

Lo ripetiamo, è molto improbabile sopratutto poiché Youngblood è sviluppato sempre presso MachineGames, ma al tempo stesso non possiamo non sperare che si tratti anche solo di un annuncio di inizio lavori su un nuovo capitolo. Diteci, cosa ne pensate di questo teaser? Credete che nasconda qualcosa di particolare, oppure sarà “solo” un riferimento ai giochi già annunciati?