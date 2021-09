Wolverine, annunciata l’eslusiva PS5 di Insomniac Games

Il pugno si chiude e le lame escono dagli arti. Quel suono è ormai inconfondibile. Non abbiamo bisogno di presentazione perchè uno dei mutanti più amati sta per arrivare in esclusiva su PS5, il tutto grazie ai ragazzi di Insomniac. Marvel Wolverine è stato presentato con un trailer del tutto inaspettato e sicuramente fuori da ogni immaginazione. Si sapeva infatti che il team fosse a lavoro su qualche nuovo titolo ma ovviamente tutti pensavano si trattasse di Spider Man 2.

Cosi non è stato perchè sembra che i ragazzi dello studio siano a lavoro su più di un titolo. Il trailer si apre nel più classico dei setting in cui siamo abituati a vedere il mutante. Un bar disperso in periferia nel quale tutti vengono annientati dalla forza e brutalità di Wolverine. Il trailer dura ovviamente pochi secondi e non è facile capire che narrativa vorrà proporci. Come per il ragno di quartiere anche per Wolverine sono tante lo storie da cui prendere ispirazione e soprattutto su cui creare una nuova “legacy”.

Molti videogiochi in passato hanno cercato di dare un senso alle origini del mutante o anche mettendolo come protagonista anche in nuove storie originali. Ma siamo abbastanza sicuri che il lavoro svolto dai ragazzi di Insomniac sia piaciuto cosi tanto a Marvel da proporre anche il mutante come protagonista di qualche titolo da far uscire in esclusiva per PS5.

The claws are coming out. We are thrilled to announce Marvel's Wolverine is in development exclusively for PlayStation 5! #WolverinePS5 pic.twitter.com/Vtqrsqh32l — Insomniac Games (@insomniacgames) September 9, 2021

Detto questo non ci resta che aspettare che qualche nuova informazione venga fuori. Al momento non abbiamo neanche una data di uscita, e di conseguenza molto probabile che il titolo sia ancora in una fase embrionale o magari poco dopo la pre-produzione. Restiamo in attesa e godiamoci il trailer che è stato rilasciato. E voi avete visto lo show?