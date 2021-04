World of Tanks debutta su Steam e i fan protestano

Nel macrocosmo dei free-to-play ci sono una marea di titoli che hanno saputo costruirsi nel tempo una folta community di appassionati. Uno di questi giochi da pochissimo è stato aggiunto anche su Steam. Parliamo di World of Tanks, il simulatore di battaglie con i carri armati che ormai da diversi anni continua a far divertire moltissimi appassionati da tutto il mondo. Ora, con l’arrivo del free-to-play su Steam, una grande fetta di community sta protestando aspramente la scelta.

Dopo oltre un decennio di esecuzione tramite il proprio launcher dedicato, World of Tanks è approdato su Steam proprio nelle scorse ore. Questa nuova versione è esattamente la stessa precedentemente giocata dagli appassionati e va ad offrire anche il crossplay completo tra Steam e gli attuali giocatori su PC, ma i progressi e gli account non vengono trasferiti: chi vuole giocare su Steam, quindi, dovrà necessariamente ricominciare da capo creando un nuovo account.

Questo per niente piccolo, leggerissimo ed insignificante particolare è subito andato indigesto alla community di World of Tanks, tanto da intaccare istantaneamente le recensioni del nuovo arrivato su Steam. Il rating generale del free-to-play, infatti, è pieno di pareri di giocatori scontenti e amareggiati dal doversi creare un nuovo account da zero se vogliono giocare in tutta tranquillità al proprio gioco preferito anche su Steam.

Una situazione che non sta facendo per nulla piacere ai fan di questo free-to-play, ma che potrebbe essere un’occasione più che ghiotta per tutti coloro che non si sono mai avvicinati al titolo con protagonisti i carri armati. Inoltre, da oggi 30 aprile fino al prossimo 3 maggio saranno attivi i punti esperienza quadruplicati per ogni vittoria portata a casa.