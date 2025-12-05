World of Tanks, ecco le Holiday Ops 2024 capitanate da Benedict Cumberbatch

L'atmosfera natalizia irrompe in World of Tanks con una celebrazione che quest'anno assume contorni decisamente unici per tutti gli appassionati del noto videogioco di Wargaming. Dal 5 dicembre 2025 al 12 gennaio 2026, i giocatori del celebre titolo multiplayer dedicato ai carri armati potranno immergersi in Holiday Ops 2026, un evento che vede una partecipazione d'eccezione: quella dell'attore britannico Benedict Cumberbatch, noto al grande pubblico per le sue interpretazioni iconiche e per il suo carisma inconfondibile.

La sua presenza non è meramente decorativa, ma permea l'intera esperienza con quel mix di intelligenza, ironia sottile e fascino che lo contraddistingue.

Il cuore dell'evento è rappresentato dal Villaggio delle Feste, un ambiente virtuale che cambia volto con il trascorrere delle ore. Durante il giorno, i giocatori potranno ammirare paesaggi innevati e accoglienti, mentre al calar della notte il firmamento si illuminerà di luci fatate, lampioni e fuochi d'artificio che creano uno spettacolo visivo di grande impatto.

Qui, presso il Quartier Generale del Villaggio, Cumberbatch assume il ruolo di Ambasciatore delle Festività, accogliendo i tanker con incarichi speciali conditi da perle di saggezza e racconti motivazionali che arricchiscono l'esperienza di gioco.

Chi attraversa per la prima volta i confini del Villaggio riceverà immediatamente un regalo di benvenuto: lo Strv M/31, un carro leggero svedese di Livello III equipaggiato con equipaggio completamente addestrato e slot garage incluso.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il Calendario dell'Avvento integrato nel villaggio offre quotidianamente nuovi doni e contenuti esclusivi che si sveleranno aprendo virtualmente ogni porta, proprio come nella tradizione delle festività.

La sfida principale dell'evento, denominata Holiday Ops Challenge, mette a disposizione dei giocatori ben 56 missioni di battaglia che garantiscono ricompense di notevole valore.

Tra queste spicca la possibilità di ottenere Benedict Cumberbatch come comandante di carro armato, una figura dalla voce rassicurante che suggerisce piuttosto che imporre ordini. Completare gli incarichi assegnati dall'attore britannico permetterà inoltre di sbloccare elementi di personalizzazione esclusivi: due distintivi stili 2D, decalcomanie personalizzate e iscrizioni tematiche che riflettono la filosofia del comandante.

L'arsenale di ricompense comprenderà anche lo stile "Resolute", caratterizzato da un'estetica militare dal forte impatto visivo, e i Gadget di Benedict, una collezione di accessori 3D da applicare ai propri mezzi corazzati.

Attenzione, perché questi elementi non saranno solo semplici ornamenti estetici, ma rappresentano un modo per i giocatori di manifestare la propria partecipazione all'evento e il legame con questa figura carismatica che guiderà le celebrazioni natalizie.

Dall'11 al 22 dicembre, l'evento raggiungerà il suo apice con il ritorno della modalità Winter Raid, un format di gioco dinamico e divertente che vede protagonisti i carri armati magici tanto amati dalla community.

Quest'anno l'azione si svilupperà su due nuove mappe inedite: la prima trasporterà i giocatori in un'ambientazione spaziale tra stelle e pianeti, mentre la seconda trasformerà una fabbrica di regali in un'arena di combattimento a tema festivo. Il meccanismo prevederà che tre squadre composte da cinque giocatori ciascuna si sfidino per raccogliere e consegnare pacchi regalo alla propria base.

Che cosa è World of Tanks? World of Tanks (qui il sito ufficiale), sviluppato dalla software house Wargaming con sede a Nicosia, rappresenta il primo gioco d'azione multiplayer di massa dedicato alla guerra tra carri armati. Con un arsenale che supera gli 800 veicoli corazzati provenienti da 11 nazioni diverse, tutti ricreati con accuratezza storica, il titolo continua ad attrarre milioni di giocatori su tutte le principali piattaforme. L'azienda, attiva dal 1998 con 15 uffici distribuiti nel mondo tra Chicago, Praga, Shanghai, Tokyo e altre città, si conferma tra i leader dell'industria videoludica grazie anche a titoli come World of Warships e World of Tanks Blitz.

Ogni comandante controllerà un carro armato unico dotato di abilità speciali e ruolo specifico all'interno della squadra. Le battaglie permetteranno di accumulare punti convertibili in bond, la valuta premium del gioco, oppure in esclusivi accessori 3D da aggiungere alla propria collezione. Questo sistema di ricompense incentiverà la partecipazione costante e premierà l'impegno dei giocatori più assidui.

Per accedere alla guida completa dell'evento Holiday Ops 2026 e scoprire tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione, i giocatori italiani possono consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale di World of Tanks, dove sono disponibili informazioni dettagliate su missioni, ricompense e tempistiche delle varie fasi dell'evento natalizio.