World of Warcraft: annunciata l’espansione Shadowlands

In occasione del BlizzCon 2019, Blizzard Entertainment ha annunciato una nuova espansione per World of Warcraft: Shadowlands.

Come molti di voi sapranno, nel corso di questi minuti si sta tenendo il Blizzcon 2019, uno degli eventi videoludici più importanti nonchè attesi dai giocatori di MMORPG di tutto il mondo. In occasione del Blizzcon, è stata annunciata una nuova espansione di World of Warcraft, Shadowlands. andando a confermare le voci di corridoio che circolavano già da qualche giorno.

Shadowlands, nella fattispecie, offrirà nuovi dungeon completamente inediti. Vi lasciamo dunque al trailer della nuova espansione di Worldcraft appena annunciata, Shadowlands, augurandovi come sempre una buona visione.

Come da copione in base ai precedenti leak usciti i giorni scorsi, il trailer di stasera si incentra sullo scontro tra il Lich King e Silvanas, con una spettacolare sequenza realizzata in computer grafica. Potete osservare il filmato in questione in tutta la sua magnificenza comodamente qui sopra.

La nuova espansione Shadowlands vedrà la luce nel corso del 2020, nonostante non sia stata rilasciata una data precisa e non si conoscono ulteriori dettagli a riguardo. L’espansione, per chi volesse, è prenotabile sullo store di Blizzard, raggiungibile a questo indirizzo. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane, con la speranza che Blizzard rilasci presto nuove informazioni in merito.

Che ne pensate di questo annuncio e della BlizzCon 2019 attualmente in corso? Quale annuncio ad ora ha scaldato maggiormente il vostro animo? Siete più entusiasti di questa nuova espansione di World of Warcraft od è forse invece Diablo 4 ad avervi maggiormente attirato? Fateci sapere le vostre impressioni a caldo direttamente nei commenti sotto a questo articolo!