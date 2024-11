Lies Of P riceverà una corposa espansione a inizio 2025

Il team di sviluppo di Lies of P (che vi consigliamo caldamente di recuperare su Amazon), Neowiz, ha annunciato i suoi piani futuri durante un'intervista al sito coreano EBN. Un'espansione del popolare souls-like uscirà nel primo trimestre del 2025, mentre una parte dello studio sta lavorando a una nuova produzione survival horror dalle tinte sci-fi.

Questa notizia, ovviamente, si rivela molto importante per i numerosi fan di Lies Of P, i quali, in seguito all'emblematico finale del titolo, attendono con impazienza nuovi contenuti per il gioco. Inoltre, queste dichiarazioni, rivelano la strategia di Neowiz di espandersi verso nuovi generi, in virtù dell'ottima reputazione che si sono fatti con il loro titolo dedicato a Pinocchio.

Round 8 e NEOWIZ stanno mantenendo lo slancio guadagnato con Lies of P

Sull'espansione di Lies of P, purtroppo, si sa ancora poco. A parte uno screenshot che mostrava un paesaggio innevato, mostrato in precedenza dal game director, non si sa null'altro. Non ci è ato, per il momento, sapere se vedremo l'emblematico personaggio apparso della post-credit scene, o se un personaggio del genere verrà mantenuto per un titolo futuro.

Tuttavia, con una finestra di lancio fissata per l'inizio del 2025, è probabile che verranno rivelati presto maggiori dettagli, magari proprio con un trailer durante i tanto attesi, e chiacchierati, The Game Awards 2024.

Per quanto riguarda il nuovo progetto horror sci-fi, un portavoce ha dichiarato che sarà sviluppato con Unreal Engine 5 e che sarà disponibile sia su PC che su console. Lo studio ha già iniziato ad assumere personale per questo titolo, anche se è "ancora troppo presto per rivelare i progressi attuali del progetto".

Il genere horror fantascientifico ha visto recentemente uscite importanti con risultati molto contrastanti. Il remake di Dead Space è stato apprezzato ma non abbastanza da spingere EA a esplorare ulteriormente la serie. The Callisto Protocol, invece, non è riuscito a imporsi come nuovo IP di successo nel settore AAA.

Maggior fortuna hanno avuto titoli indipendenti come Mouthwashing e Lethal Company, che hanno ottenuto grande popolarità online. Con l'ottimo slancio ottenuto con Lies Of P, la software house potrebbe trovarsi nella posizione ideale per lanciare una nuova IP.