Dopo diverse settimane di rumor e indiscrezioni, Blizzard ha finalmente tolto i veli dalla nuova espansione di World of Warcraft. Chiamata ufficialmente Dragonflight (come già anticipato dal codice sorgente del sito ufficiale), il team di sviluppo e publisher ha presentato la nuova espansione con trailer e dettagli sui nuovi contenuti.

In Dragonflight, World of Warcraft vedrà l’aggiunta di una nuova razza di umanoidi draconiani, chiamata Dracthyr, insieme ad una nuova classe, Evoker. “Gli Evocatori Dracthyr possono cambiare liberamente forma, scegliendo tra un aspetto umanoide e una temibile forma draconica, per affrontare i nemici e superare gli ostacoli”, si legge nel sito ufficiale di Blizzard. Come era intuibile dal nome, la nuova espansione ha come tema portante proprio i Draghi. “Padroneggia l’arte del Volo Draconico, una nuova forma di spostamento per vie aeree. Esplora il territorio e ottieni quattro drachi delle Isole dei Draghi: cavalcature nuove e personalizzabili che puoi rendere davvero tue. Con milioni di possibili combinazioni tra cui scegliere, ogni draco sarà unico al mondo”

Le nuove avventure di World of Warcraft prenderanno vita su Azeroth e più precisamente nelle Isole dei Draghi. Come spiegato da Blizzard, le isole sono la dimora ancestrale degli Stormi dei Draghi di Azeroth. “Quando il mondo fu spezzato dalla Grande Separazione, la magia venne prosciugata da queste terre, rendendole dormienti. Ora che le Isole dei Draghi si sono risvegliate, sono tornate anche antiche faide e minacce a lungo sopite”. Potete dare uno sguardo al trailer di presentazione poco più in basso.

Novità anche per quanto riguarda la User Interface, che è stata modificata e rivista. Il ramo dei talenti è stato rivisto, con un miglioramento inedito, così come è stato cambiato anche l’HUD. Introdotto anche un nuovo sistema per le professioni e l’artigianato e aumentato anche il level cap: ora il massimo del livello raggiungibile è pari a 70. Tutte queste novità saranno disponibili anche nella versione beta: se siete interessati a provarla potete farlo iscrivendovi al programma visitando questo indirizzo.

Infine, Blizzard ha anche svelato la versione Classic di Wrath of the Lich King. Blizzard si è accorta di come la community volesse continuare a giocare alle versioni originali dei giochi. La versione classica dell’espansione sarà dunque disponibile da quest’anno, ma restiamo ovviamente in attesa di una data di uscita più precisa da parte del publisher e sviluppatore. Potete ammirare il trailer di presentazione poco più in basso. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.