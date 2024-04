Ebbene sì, Marco Materazzi è il nuovo Capitano di World of Warships

Non è uno scherzo, l'ex calciatore della Nazionale italiana Marco Materazzi si è unito all'equipaggio di World of Warships come nuovo Capitano in-game. Wargaming, il popolare publisher e sviluppatore del celebre gioco di battaglie navali, ha annunciato con gioia questa collaborazione che promette di portare un'esperienza di gioco unica per tutti i giocatori, in particolare per gli appassionati italiani.

Da oggi, i giocatori possono prendere il timone di qualsiasi nave italiana in World of Warships sotto la guida del nuovo Capitano Materazzi. Questo non è solo un semplice aggiornamento visto che l'update aggiunge oltre 200 nuove linee vocali create appositamente dallo stesso Materazzi. La sua voce accompagnerà i giocatori durante le loro avventure in mare, offrendo un tocco di autenticità e coinvolgimento senza precedenti.

La scelta di Marco Materazzi come nuovo Capitano non è casuale. Oltre alla sua illustre carriera nel calcio, culminata con la storica vittoria della Coppa del Mondo FIFA 2006, Materazzi ha dimostrato coraggio, determinazione e spirito di squadra sul campo, qualità che si sposano perfettamente con il ruolo di comandante di una nave da guerra. Con la sua esperienza e la sua leadership, Materazzi promette di essere un Capitano formidabile per i cacciatorpedinieri, gli incrociatori e le navi da guerra italiane, ispirando i giocatori a dare il meglio di sé in ogni battaglia.

La collaborazione tra Marco Materazzi e World of Warships è stata accolta con entusiasmo da entrambe le parti. Christian Bergmann, Regional Publishing Director di World of Warships, ha espresso la sua gratitudine per questa collaborazione, sottolineando l'emozione di offrire ai giocatori la possibilità di essere guidati da una vera e propria leggenda dello sport italiano. D'altra parte, Marco Materazzi si è detto entusiasta di questa nuova avventura, evidenziando il piacere nel contribuire con la propria voce e personalità all'esperienza di gioco di milioni di appassionati di World of Warships.