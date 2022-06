Manca meno di una settimana all’evento Xbox e Bethesda. In attesa di poter vedere tutte le novità di questo attesissimo showcase, sono numerose le conferenze che verranno trasmesse a partire da oggi lunedì 6 giugno. Aspettando di venire sorpresi dai vari annunci, la stessa Microsoft ha pubblicato un nuovo post sul proprio blog ufficiale in cui sottolinea come sarà possibile seguire l’evento di domenica 12 giugno, ma non solo.

Oltre a tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di fruizione dell’evento, Microsoft ha tenuto a sottolineare anche le informazioni riguardo alla qualità dello streaming: il quale verrà trasmesso in 1080p a 60fps, mentre il tutto si potrà riguardare anche in 4K e 60fps una volta che l’evento verrà ricaricato su YouTube. Ma ci sono ancora una serie di novità degne di nota da non sottovalutare.

Una di queste novità riguarda l’annuncio di un secondo Xbox Games Showcase Show più esteso, il quale verrà trasmesso il prossimo 14 giugno. All’interno di questo evento esteso Microsoft condividerà nuovi trailer e una serie di sguardi più approfonditi sulle novità più interessanti che verranno annunciate questa domenica. Non sappiamo ancora i contenuti specifici di questo evento esteso, perciò toccherà tenere d’occhio il tutto quando verrà trasmesso.

There will be an additional Xbox Games Showcase Extendend show on June 14 where Microsoft will share "new trailers" and "deeper looks" at news from this Sunday's showcase (duration: ~90 minutes)https://t.co/0INlmRsIoe pic.twitter.com/5ESe9sKFcv — Nibel (@Nibellion) June 6, 2022

Per quanto riguarda l’evento principale, vi ricordiamo che il nuovo Xbox & Bethesda Games Showcase verrà trasmesso il prossimo 12 giugno a partire dalle ore 19:00, orario italiano. Cosa sperate di vedere in questo nuovo appuntamento comunicativo targato Microsoft?