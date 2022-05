Con l’E3 2022 annullato in corso d’opera, ora tocca agli altri eventi rendere l’estate decisamente più interessante per noi giocatori. Da giugno ad agosto 2022, i calendari saranno decisamente fitti: tra showcase indipendenti, conferenze della Summer Game Fest, evento organizzato da Geoff Keighley e la Gamescom, come al solito i mesi estivi si rivelano essere densi di appuntamenti. Difficile anche seguirli uno a uno, vero?

In questo lungo articolo, che aggiorneremo nel corso del tempo, includeremo TUTTI gli appuntamenti di tutti organizzati da sviluppatori, publisher, editori e le varie fiere (in sostituzione dell’E3 2022). Una guida decisamente utile, per non perdersi nel marasma di informazioni che emergeranno nel corso dei prossimi mesi e che renderanno (o almeno speriamo) i prossimi anni decisamente interessanti, almeno lato videogiochi.

E3 2022, tutti gli eventi che lo sostituiranno

Summer Game Fest

L’evento principe: l’inaugurazione della kermesse voluta dal creatore dei The Game Awards. L’evento che sostituirà in toto l’E3 2022 e che ovviamente raccoglierà sotto il suo ombrello una serie di conferenze e appuntamenti decisamente imperdibili, tra cui quelli che trovate poco più sotto.

Quando: 9 giugno 2022

A che ora: dalle 20:00 alle ore 23:00

Dove seguirlo: YouTube

Netflix Geeked Week: Gaming

Il popolare distributore e produttore di serie TV e film si è dato oramai da diverso tempo al gaming. La Geeked Week lato gaming sarà l’opportunità giusta per scoprire tutti i progetti della società.

Quando: 10 giugno 2022

A che ora: dalle 19:00 alle 20:00

Tribeca Games Spotlight

Il Tribeca ha organizzato un piccolo ma corposo festival del videogioco. Oltre alle interviste e gameplay esclusivi nel giorno dell’evento, ci saranno tantissime demo da provare nel corso della settimana, ovviamente acquistando il ticket di partecipazione.

Quando: 10 giugno 2022

A che ora: dalle 21:00 alle 22:00

Future Game Show

Organizzato da GamesRadar, il Future Game Show potrà contare su una selezione di giochi indipendenti e non solo. Come da tradizione, l’evento porrà al centro del grande pubblico una serie di titoli minori e non solo tripla A.

Quando: 11 giugno 2022

A che ora: dalle 21:00

Xbox e Bethesda Showcase

Complice il rinvio di Starfield e RedFall, lo showcase congiunto di Xbox e Bethesda sarà uno show fondamentale da seguire. Microsoft dovrà necessariamente rispondere al posticipo delle sue due esclusive di peso. In aggiunta occhi puntati su tanti giochi: Avowed, Contraband, il nuovo Fable e il prossimo Forza Motorsport 8, che potrebbero essere tutti protagonisti della conferenza.

Quando: 12 giugno 2022

A che ora: dalle 19:00 alle 21:00

Dove seguirlo: YouTube

PC Gaming Show

Ritorna il format più popolare per gli amici PC. Il PC Gaming Show rappresenta un appuntamento imperdibile per coloro che hanno fatto della piattaforma la loro scelta principale per il gaming. Aspettiamoci interviste, presentazioni di diversi giochi “only PC” e anche qualche reveal esclusivo.

Quando: 12 giugno 2022

A che ora: dalle ore 21:30

Dove seguirlo: YouTube

Gamescom 2022 Opening Night Live

La kermesse di Colonia potrà contare su una nuova cerimonia d’apertura in diretta. Condotta da Geoff Keighley in persona, la serata di inaugurazione della Gamescom 2022 darà il via alla fiera tedesca.