Le Smart TV di LG sono ora delle Xbox

L'evoluzione del gaming raggiunge un nuovo traguardo con l'espansione di Xbox Cloud Gaming, che elimina definitivamente la necessità di possedere una console fisica per accedere all'esperienza Xbox.

Microsoft ha recentemente annunciato la disponibilità del servizio di cloud gaming sulle smart TV LG (come LG C4 OLED acquistabile su Amazon) equipaggiate con sistema operativo webOS 24 o versioni successive, ampliando ulteriormente la propria strategia di accessibilità universale. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui l'hardware proprietario potrebbe diventare un'opzione secondaria, aprendo interrogativi sul futuro delle console tradizionali nell'ecosistema Microsoft.

La semplicità è il punto di forza della nuova implementazione. I possessori di televisori LG compatibili possono accedere all'intero catalogo di Xbox Game Pass scaricando semplicemente l'app dedicata dal portale del produttore, sottoscrivendo un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e collegando un controller Xbox. Microsoft ha evidenziato questa facilità d'uso attraverso un accattivante trailer promozionale parte della campagna "This is an Xbox", che presenta questa tecnologia in streaming come una sorta di magia moderna.

Il potenziamento del servizio non si limita all'espansione sui dispositivi LG. Xbox Cloud Gaming ha recentemente implementato una funzionalità attesa da tempo: la possibilità di giocare in streaming anche i titoli acquistati individualmente, indipendentemente dalla loro presenza nel catalogo Game Pass. Questo ampliamento trasforma il servizio in una piattaforma completa, capace di competere con soluzioni più tradizionali.

La strategia di Microsoft appare sempre più chiara: rendere il gaming accessibile su qualsiasi schermo, eliminando le barriere d'ingresso rappresentate dall'hardware dedicato. Questa visione si allinea perfettamente con le dichiarazioni dell'azienda, che ha ripetutamente affermato di non avere bisogno di vendere centinaia di milioni di console per considerare Xbox un successo.

Queste mosse sollevano interrogativi fondamentali sul futuro delle console Xbox. Nonostante Microsoft abbia dichiarato di non voler abbandonare il mercato dell'hardware, le sue strategie attuali sembrano rendere progressivamente meno necessario l'acquisto di una Xbox Series X|S. L'approccio multipiattaforma, l'espansione del cloud gaming e la disponibilità dei giochi first-party su sistemi concorrenti suggeriscono una trasformazione dell'azienda in un publisher puro.

La contraddizione emerge però quando si considera che Microsoft ha già approvato lo sviluppo della prossima generazione di console Xbox. In un contesto in cui l'hardware proprietario diventa sempre meno rilevante nella visione aziendale, è lecito chiedersi quale sia la logica dietro l'investimento in nuove console. Forse si tratta di mantenere un presidio nel mercato tradizionale mentre si completa la transizione verso un futuro basato principalmente sui servizi.

La direzione intrapresa da Microsoft rappresenta una rivoluzione silenziosa nel mondo del gaming, dove l'accesso ai contenuti prevale sul possesso dell'hardware. Se questa strategia avrà successo, potrebbe ridefinire completamente il concetto stesso di piattaforma videoludica, trasformandola da oggetto fisico a servizio ubiquo, disponibile ovunque ci sia uno schermo e una connessione internet.