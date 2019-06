Xbox E3 2019: Microsoft acquisisce Double Fine

Durante la conferenza Xbox all'E3 2019 Microsoft ha confermato, tra le altre cose, di avere acquisito la celebre software house Double Fine.

La conferenza dell’anno scorso di Xbox all’E3 2018 ha avuto come momento di maggior impatto sicuramente l’annuncio dell’acquisizione di un gran numero di studi, come ad esempio del celebre Ninja Theory. Politica portata avanti anche successivamente, con l’entrata di Obsidian e inXile nelle scuderie Microsoft. Tutte queste acquisizioni non hanno però a quanto pare completamente soddisfatto il team di Xbox che ha appena annunciato di aver acquisito un’altra software house di primissimo piano.

Ad entrare a far parte degli Xbox Game Studios è infatti Double Fine. Ad annunciare tale notizia è salito sul palco anche il celeberrimo fondatore dello studio Tim Schafer che, con la sua immancabile ironia, si è detto veramente contento di entrare a far parte della famiglia delle software house di Microsoft.

Probabilmente in molti conosceranno Double Fine soprattutto per titoli che oramai sono diventati dei veri e propri classici del genere. Stiamo infatti parlando di giochi come Psychonauts o Brutal Legends. Per l’occasione è inoltre stato mostrato anche un lungo trailer di Psychonauts 2, che sembra essere decisamente in forma. Il video è infatti il primo gameplay del titolo e sprizza energia e follia da tutti i fori.

Vi invitiamo a restare con noi nel corso di questa lunga notte: Double Fine potrebbe infatti non essere l’unica acquisizione di peso fatta dagli Xbox Game Studios. Che altre software house pensate possano passare sotto l’egida del colosso americano?

Che ne pensate di questa ulteriore acquisizione da parte di Microsoft? Che sia davvero Double Fine il nome giusto per rilanciare Xbox?