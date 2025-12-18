Microsoft aggiorna il catalogo degli Xbox Free Play Days con una selezione interessante per il weekend, puntando su titoli multiplayer di alto profilo e su alcuni degli shooter e survival più discussi del momento. Il programma continua a rappresentare una delle iniziative più apprezzate dalla community Xbox, permettendo agli abbonati al servizio online di testare gratuitamente giochi completi prima di decidere se acquistarli, specialmente in un periodo cruciale come quello natalizio dove i saldi Xbox Countdown 2025 offrono migliaia di titoli in promozione fino al nuovo anno.

La lineup di questa settimana include Ark: Survival Ascended, Call of Duty: Black Ops 7, Fallout 76, NBA 2K25 e WWE 2K25. Si tratta di una selezione che abbraccia diversi generi, dal survival open world al battle royale tattico degli shooter moderni, passando per le simulazioni sportive che dominano il mercato durante le festività.

Le tempistiche delle prove variano a seconda del titolo: mentre la maggior parte dei giochi sarà disponibile fino a tarda sera di domenica 21 dicembre, due trial beneficiano di una finestra temporale più estesa. Call of Duty: Black Ops 7 rimarrà giocabile fino al 22 dicembre, mentre Fallout 76 estende la prova fino al 23 dicembre, probabilmente per sfruttare al massimo il traffico pre-natalizio e conquistare nuovi giocatori nel periodo di maggiore attività online.

La coincidenza con i saldi Xbox Countdown 2025 trasforma le prove gratuite in un'opportunità concreta per acquistare a prezzo ridotto i titoli testati.

Per accedere alle prove gratuite, il processo resta immediato e identico a quello delle precedenti edizioni degli Xbox Free Play Days. I giocatori devono semplicemente cercare il titolo desiderato sullo Store Xbox, premere il pulsante "Prova gratuita" o "Installa, incluso con Game Pass" dove applicabile, e iniziare immediatamente a giocare. L'unico requisito è possedere un abbonamento Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Core attivo, necessario per accedere al multiplayer online.

La strategia di Microsoft appare chiara: sfruttare il periodo festivo per ampliare la base giocatori di titoli multiplayer che necessitano di community attive per prosperare. Fallout 76 in particolare continua a ricevere aggiornamenti stagionali e l'iniezione di nuovi giocatori potrebbe rivitalizzare i server, mentre Call of Duty: Black Ops 6 rappresenta l'ultima iterazione della serie e beneficia del lancio recente con una player base ancora in fase di consolidamento.

Chi decidesse di acquistare uno dei titoli dopo averlo provato troverà prezzi vantaggiosi nel Microsoft Store grazie agli sconti natalizi attualmente in corso. Vale la pena monitorare le offerte in tempo reale, considerando che i prezzi possono variare sensibilmente durante il periodo promozionale e che alcuni bundle potrebbero includere contenuti aggiuntivi o season pass a costi competitivi rispetto all'acquisto separato.