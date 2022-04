Nel corso della giornata odierna, Microsoft ha annunciato una nuova ondata di giochi che si uniranno a Xbox Game Pass. L’annuncio è arrivato come di consueto dalle pagine virtuali del blog della casa di Redmond. Tra i nuovi titoli che raggiungeranno il servizio è presente anche una ex esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5.

A partire da oggi si aggiungono a Xbox Game Pass due giochi di guida che sfruttano il cloud, ovvero F1 2021 e Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Presente anche Turnip Boy Commits Tax Evasion: gioco prevalentemente satirico, dove i giocatori dovranno riuscire a pagare una cipolla corrotta che veste i panni del sindaco.

Nel corso della prossima settimana si aggiungeranno però altri titoli. Tra questi troviamo 7 Days to Die, Research and Destroy, Bugsnax e Unsouled. Vediamo la lista completa dei titoli, con relative piattaforme di destinazione e data di uscita poco più in basso:

7 Days to Die – 26 aprile 2022 (Cloud, console e PC)

Reserch and Destroy – 26 aprile 2022 (Console e PC, release al day one)

Bugsnax – 28 aprile 2022 (Cloud, console e PC)

Unsouled (Console e PC): 28 aprile 2022

Anche i giochi già disponibili su Xbox Game Pass si aggiornano con i nuovi contenuti. Age of Empires 4, ad esempio, ha ricevuto la prima stagione, mentre invece No Man’s Sky si è aggiornato con il suo nuovo update, Outlaws, che include i contrabbandieri spaziali e che ha già debuttato sulle altre piattaforme la scorsa settimana.

Oltre a ciò, Microsoft ha annunciato di aver esteso la sua partnership con Ubisoft per i giochi del publisher e sviluppatore franco canadese che si uniranno a Xbox Game Pass. “Nei prossimi due mesi, Assassin’s Creed Origins sarà disponibile per console, cloud e PC via Ubisoft Connect. Porteremo anche For Honor: Marching Fire Edition su PC, sempre via Ubisoft Connect e aggiorneremo la versione base del gioco su cloud e console”, si legge nel blog di Xbox.