Nel corso degli ultimi giorni, Microsoft ha lanciato un’interessante promozione per Xbox Game Pass su PC, che vi permette di ottenere ben tre mesi gratis di servizio. La condizione per essere eleggibili per questa offerta? Decisamente semplice: vi basterà infatti aver giocato ad una delle tre esclusive prodotte da Xbox Game Studios.

Per ottenere i tre mesi gratuiti di Xbox Game Pass per PC, infatti, dovrete non essere già abbonati al servizio di casa Microsoft e soprattutto aver giocato, entro il 28 febbraio 2022, ai tre giochi di punta di Redmond. Parliamo di Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Age of Empires 4. “Grazie per aver giocato ai nostri giochi PC più recenti prodotti da Xbox Game Studios. Se avete avuto modo di giocarci dal lancio fino al 28 febbraio 2022, vi regaliamo tre mesi di PC Game Pass”, si legge nel sito ufficiale del servizio.

Per riscattare questa prova gratuita, decisamente lunga, è necessario visitare questo indirizzo ed effettuare il login. A questo punto, se siete eleggibili per questa offerta, vi sarà attivata immediatamente. Chiaramente si tratta di un’offerta legata esclusivamente alla versione PC del servizio di casa Microsoft, dunque non sarà possibile utilizzarla anche per giocare su console o su entrambi i dispositivi alla volta. Appena scaduta la prova gratuita, la fatturazione riprenderà in maniera regolare al prezzo standard, ovvero quello di 9,99 Euro.

Did you play Halo Infinite, Forza Horizon 5, or Age of Empires IV on PC before 2/28?

To say thanks, we’re giving out 3 months of PC Game Pass for free to new members only at https://t.co/5Ci8bZ0gKm pic.twitter.com/wYZcWNZtCM

— Xbox (@Xbox) April 16, 2022