Xbox Game Pass: ecco i giochi che lasceranno il catalogo a ottobre

Microsoft ci ha ormai abituati al fatto che alcuni giochi escono dal catalogo di Xbox Game Pass dopo uno specifico periodo di tempo. Tuttavia, fa sempre un certo dispiacere sapere che non potremo più giocare a determinati titoli se non acquistandoli separatamente. In questo caso, scopriamo ora che ben sei giochi lasceranno il catalogo a metà ottobre 2021, con una data di uscita specifica ma che potrebbe variare in funzione del fuso orario.

Come l’account Twitter Wario64 ci fa notare, i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass sono Scourge Bringer, Heave Ho, Tales of Vesperai, Katana Zero, The Swords of Ditto e Gonner 2, che abbandoneranno il servizio a partire 16 ottobre 2021. Parliamo quindi di produzioni prevalentemente indie (escludendo Tales of Vesperai di Bandai Namco) di grande qualità, che sono riuscite a ritagliarsi spesso una buona fetta di utenti appassionati.

Sebbene faccia dispiacere vedersi perdere la possibilità di giocare questi titoli, dobbiamo però ricordare che recentemente il catalogo di Xbox Game Pass si è aggiornato con alcune interessantissime novità: basta pensare a Marvel’s Avengers di Square Enix o Scarlet Nexus di Bandai Namco per comprendere il potenziale del servizio di Microsoft, che continua ad aggiornarsi con produzioni di grandissima qualità.

Games leaving Xbox Game Pass on October 16th pic.twitter.com/KdevEPoYp0 — Wario64 (@Wario64) October 2, 2021

Peraltro, non dimentichiamo che devono ancora essere annunciati tutti i giochi che entreranno nel catalogo di Xbox Game Pass durante la prima metà del mese e che Microsoft potrebbe quindi avere ancora qualche interessante asso nella manica per gli abbonati al servizio. Come sempre, vi ricordiamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità, che potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni. Intanto, se volete consultare la lista completa di tutti i giochi attualmente presenti nel catalogo, la trovate qui.