Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi gratis per Xbox One di Gennaio 2020

Come ogni mese, in questo gennaio 2020 sono in arrivo nuovi giochi gratis per Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft dedicato a console e PC. Per iniziare, come già sappiamo, è stato reso disponibile GTA 5: si è trattato per certo di una sorpresa molto gradita. Non scordiamoci però che ci sono anche molti altri giochi di qualità.

Tramite l’app mobile dedicata, come segnalato da TGG.com, scopriamo che a breve saranno disponibili i seguenti titoli:

Frostpunk Console Edition : 9 gennaio

: 9 gennaio Sword Art Online Fatal Bullet : 9 gennaio

: 9 gennaio Tekken 7: 16 gennaio

Tutti i e tre i giochi sono destinati a Xbox One, non alla versione PC di Xbox Game Pass. Non si tratta, specifichiamolo, di un annuncio ufficiale, ma non siamo lontani. Manca ancora il messaggio del blog di Major Nelson, quindi è possibile che ci siano altri giochi in arrivo insieme a Frostpunk Console Edition, Sword Art Online Fatal Bullet e Tekken 7.

Frostpunk è un gestionale che ci mette al controllo di una città immersa nella neve: dovremo gestire le risorse e prendere decisioni difficili per la sopravvivenza di tutti. Swort Art Online Fatal Bullet è uno spin-off basato sulla famosa serie anime che ha spopolato negli ultimi anni. Infine, Tekken 7 è un picchiaduro che non ha bisogno di presentazioni: l’opera di Bandai Namco ha qualche hanno sulle spalle ma è ancora molto apprezzata.