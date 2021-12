Xbox Game Pass: i The Game Awards sveleranno 4 nuovi giochi

Il catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass si espande in lungo e in largo ormai ogni mese, con giochi di ogni genere che vengono aggiunti sia su console che su PC. Sebbene siano già stati annunciati i primi giochi di Dicembre 2021, sembra che il palco dei prossimi The Game Awards saranno luogo di ulteriori annunci legati al tanto apprezzato servizio in abbonamento targato Xbox.

A darci conferma di quelli che saranno i prossimi giochi in arrivo su Xbox Game Pass da qui al prossimo futuro è stata la stessa pagina Twitter del servizio in versione PC. Con un criptico, ma nemmeno troppo, nuovo post, è stata svelata una corposa lista di tutti quelli che saranno i giochi in arrivo al day one su PC tramite il Game Pass. Tra questi troviamo molti giochi già conosciuti come Scorn, Refall, S.T.A.L.K.E.R. 2 e molti altri, ma non ci si ferma qui.

Nella parte bassa dell’immagine postata su Twitter, inoltre, trovano spazio altri quattro titoli misteriosi attualmente nascosti dalla dicitura ‘redacted’. Questi quattro nuovi giochi saranno annunciati durante la serata dei prossimi The Game Awards 2021 tra poco meno di un paio di giorni.

Thank you, Melissa pic.twitter.com/shmfYt5tCo — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) December 6, 2021

Ad oggi non sappiamo ancora quali potrebbero essere questui quattro giochi in arrivo su Xbox Game Pass PC in futuro, ma per scoprirlo ci basterà attendere fino a giovedì 9 dicembre, quando a partire dalle 2:00 del mattino conosceremo i vincitori delle categorie selezionate e quali saranno i nuovi annunci della serata.