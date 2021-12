Xbox Game Pass: a dicembre arriva Halo Infinite e altre 7 grandi giochi

Oggi è il primo dicembre, e tra calendari dell’avvento e novità a tema videoludiche è un ottimo momento per scoprire quali saranno i prossimi titoli ad arrivare su Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento Microsoft è, mese dopo mese, sempre più indispensabile per tutti coloro che vogliono giocare o provare una grande quantità di titoli vari, e anche a dicembre ci sarà l’imbarazzo della scelta tra nuove esclusive, grandi titoli e indie da tenere assolutamente d’occhio.

Ovviamente il pezzo grosso di dicembre è Halo Infinite che finalmente, dopo il lancio del multiplayer online, arriva anche su Xbox Game Pass con la campagna in giocatore singolo. Uno dei titoli più attesi non solo per gli abbonati al servizio Xbox, ma proprio per tutti gli appassionati della celebre saga sparatutto sci-fi con protagonista Master Chief.

Insieme al nuovissimo Halo, su Xbox Game Pass stanno per arrivare anche tutta una serie di esperienze variegate e di generi molto diversi. Da citare assolutamente l’arrivo nell’abbonamento di Among Us, il party game esploso ormai qualche anno fa e che rimane ancora oggi uno dei titoli online più giocati in gruppo.

Soon is pretty good. before you know it, 'soon' becomes 'now'https://t.co/4aLWDMj1Nz pic.twitter.com/zRiJxC5d4g — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) December 1, 2021

Vediamo nel dettaglio tutti i giochi in arrivo su Xbox Game Pass a dicembre 2021:

Anvil: dal 2 dicembre su Cloud e PC

Archvale: dal 2 dicembre su Cloud, Console e PC

Final Fantasy XIII-2: dal 2 dicembre su Console e PC

Lawn Moving Simulator: dal 2 dicembre su Cloud, Console e PC

Rubber Bandits: dal 2 dicembre su Cloud, Console e PC

Stardew Valley: dal 2 dicembre su Cloud, Console e PC

Warhammer 40.000 Battlesectro: dal 2 dicembre su Cloud, Console e PC

Space Warlog Organ Trading Simulator: dal 7 dicembre su Cloud, Console e PC

Halo infinite: dal 8 dicembre su Cloud, Console e PC

One Piece Pirate Warriors 4: dal 9 dicembre su Cloud, Console e PC

Aliens Fireteam Elite: dal 14 dicembre su Cloud, Console e PC

Among Us: dal 14 dicembre su Console

Un inizio dicembre a dir poco scoppiettante per gli abbonati ad Xbox Game Pass, ma quale di questi nuovi titoli in arrivo avrà la vostra assoluta priorità?