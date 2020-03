Xbox Game Pass: Ori and the Will of the Wisps e NBA 2K20 tra i nuovi giochi di marzo

Il catalogo del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass continua ad espandersi di mese in mese, e solamente qualche istante fa Microsoft ha annunciato quelli che saranno i primi titoli che verranno inseriti nella ludoteca console durante il mese di marzo. Il servizio è accessibile a tutti i possessori di una console della famiglia Xbox One al prezzo mensile di 9,99 Euro e permette di giocare a una libreria ormai sconfinata e varia.

Durante i primi giorni di marzo i giocatori abbonati ad Xbox Game Pass potranno scaricare e giocare liberamente a Ori and the Will of the Wisp fin dal giorno del lancio (11 marzo), il seguito dell’acclamatissimo metroidvania sviluppato dai talentuosissimi ragazzi di Moon Studio. Il 5 marzo invece sarà inserito NBA 2K20, l’ultima iterazione della simulazione di basket sviluppata da 2K.

Sempre il 5 marzo insieme a NBA 2K20 verrà reso disponibile Train World Sim 2020, un’altro gioco simulativo che in questo caso porterà i giocatori direttamente all’interno della cabina di guida di molteplici treni, per percorrere diverse tratte realmente esistenti in giro per tutto il mondo. L’ultimo gioco che verrà rilasciato nel catalogo Xbox Game Pass durante la prima metà di marzo arriverà il 12 ,e sarà PiKUNiKU, il coloratissimo puzzle game da poter giocare sia in singolo che in compagnia con i propri amici.

Questo è il quartetto dei primi titoli che verranno rilasciati nella sempre più vasta e varia ludoteca che mette a disposizione il servizio ad abbonamento Xbox Game Pass. Non ci resta che goderci le nostre uscite preferite, prima di conoscere quali altri titoli verranno aggiunti nella seconda metà del mese di marzo. Quale tra i quattro nuovi giochi correrete subito a giocare quando verrà reso disponibile?