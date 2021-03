Xbox Game Pass: Outriders sin dal day one nel servizio, è ufficiale!

Se ne è discusso praticamente per tutto lo scorso fine settimana. Ci sono stati rumor, speculazioni e indizi palesi rilasciati direttamente da Microsoft, e ora arriva finalmente la conferma in via ufficiale: Outriders verrà inserito sin dal day one all’interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Un ennesimo colpaccio per il servizio Microsoft che in pochi giorni ha ottenuto ben 20 giochi targati Bethesda e prossimamente riceverà l’aggiunta del nuovissimo titolo sviluppato da People Can Fly e prodotto da Square Enix.

Ad annunciare questa nuova graditissima aggiunta è stata Megan Spurr, la Community Lead del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass, la quale ha dedicato un intero post sul sito ufficiale Xbox. Come è possibile leggere tra le prime righe del post, Outriders sarà aggiunto a partire dal day one, ovvero dal prossimo 1 aprile, su Game Pass, e sarà giocabile sia su console Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S che su dispositivi mobile tramite xCloud.

Il nuovo titolo firmato People Can Fly segna il grande ritorno sul mercato di uno dei team di sviluppo più interessanti delle scorse generazioni. Gli autori di Painkiller, Bulletstorm e Gears of War Judgement si ripropongono con un sparatutto in terza persona con elementi GDR e looter shooter. Fin dal lancio i ragazzi di People Can Fly hanno più volte sottolineato come Outriders si ponga in una via di mezzo tra i titoli alla Destiny e un’avventura con grande impeto narrativo da giocare sia in singolo che con un gruppo di amici.

Il catalogo del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass si dimostra essere sempre più ricco e variegato di esperienze di ogni genere e grandezza. Ormai oltre alle grandi esclusive Microsoft, gli abbonati a questo servizio possono contare di trovare al suo interno altre grandi produzioni tripla A, proprio come il recente Outriders in arrivo il primo aprile; un vero e proprio colpaccio.