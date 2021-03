Xbox Gaming Showcase: nuovo evento ricco di annunci alle porte?

Quella che stiamo vivendo è una settimana cruciale per Microsoft e Bethesda, dato che, come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, è finalmente andata a concludersi positivamente l’acquisizione degli studi Bethesda/Zenimax da parte di Microsoft. Giusto ieri sera abbiamo assistito ad una tavola rotonda in cui abbiamo scoperto qualcosa in più sul futuro delle due grandi compagnie, mentre oggi spuntano in rete i primi rumor riguardanti il prossimo evento Xbox Gaming Showcase.

Dopo la chiacchierata di ieri, molti appassionati del mondo Xbox hanno cominciato a chiedersi quando vedremo i primi nuovi annunci videoludici di Microsoft di questo 2021. Stando a quanto riferito da Windows Central, l’attesa non dovrebbe prolungarsi ancora per molto. È possibile che un nuovo evento Xbox Gaming Showcase sia all’orizzonte, e dai primi rumor la data in cui assisteremo a nuovi annunci potrebbe essere quella del prossimo 26 marzo.

All’interno dell’articolo, viene sottolineato come Paul Thurrott, da sempre molto vicino al mondo Microsoft, abbia accennato allo slittamento di un evento dedicato a Xbox, ora atteso per venerdì 26 marzo. Questo show digitale avrebbe il compito di mostrare una carrellata di annunci che fisseranno la line up di titoli in uscita sulle console Microsoft e PC durante il 2021. A quanto pare, però, è possibile che all’interno dell’evento troveranno spazio anche nuovi annunci di titoli in arrivo i prossimi anni, sulla falsa riga dei vari Fable o Perfect Dark.

Ormai gli Xbox Game Studios sono diventati una vera e propria macchina di creatività, ma soprattutto, con l’aggiunta degli studi Bethesda/Zenimax, a partire da oggi questi team propongono ai giocatori anche una varietà di esperienze davvero molto entusiasmanti sia per il presente, e soprattutto per il futuro. In attesa di scoprire le novità che ha in serbo per noi la casa di Redmond, vi ricordiamo che da oggi sul Game Pass sono in arrivo ben 20 giochi Bethesda e Zenimax.