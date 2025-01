Xbox: la nuova console potrebbe uscire nel 2026, ecco con quale nome

Un nuovo rumor suggerisce che la prossima console Xbox, denominata 'Xbox Prime', potrebbe essere lanciata nel 2026. L'indiscrezione è stata diffusa su X (ex Twitter) dall'account TheGhostOfHope, noto per leak riguardanti Call of Duty.

Secondo la fonte, la nuova Xbox sarebbe "in arrivo nel 2026 con il nome Xbox Prime". TheGhostOfHope afferma che si tratterebbe di un "segreto di Pulcinella nell'industria" e che il prossimo Call of Duty di Infinity Ward (presumibilmente Modern Warfare 4) sarà disponibile dal day one sulla nuova console.

Tuttavia, il giornalista Jez Corden ha smentito categoricamente l'esistenza di una "Xbox Prime in uscita nel 2026". La veridicità del rumor resta quindi dubbia, nonostante TheGhostOfHope abbia un track record di leak accurati su Call of Duty e Jez Corden non abbia molto azzeccato molto negli ultimi periodi.

L'attendibilità della fonte potrebbe derivare da contatti all'interno di Activision, ora proprietà di Microsoft. È possibile che l'informazione provenga da sviluppatori al lavoro su una versione next-gen di Call of Duty per il 2026.

Il lancio di una nuova Xbox nel 2026 arriverebbe a 6 anni di distanza dall'attuale generazione. Ad oggi, Xbox Series X|S ha venduto 29,64 milioni di unità, circa la metà rispetto ai 60 milioni di PlayStation 5.

Se confermata, questa notizia potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase per il mercato console. Microsoft punterebbe così ad accorciare le distanze dalla rivale Sony, proponendo hardware più potente in grado di offrire esperienze di gioco next-gen. In realtà già diverse altre voci avevano ipotizzato l'uscita anticipata di una console Xbox rispetto alla fine della generazione (che avverrà tra il 2027 e il 2028).

Resta da vedere se e quando Microsoft commenterà ufficialmente questi rumor, fornendo dettagli concreti sui suoi piani per il futuro di Xbox.