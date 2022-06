Da quando Xbox Series X|S sono state rilasciate sul mercato, la compagnia di Redmond ha stretto una serie di partnership molto curiose con brand e studi acclamati. Già in passato abbiamo visto tutta una serie di console personalizzate, ma l’Xbox Series S che è stata annunciata da poco da Bethesda è davvero un qualcosa di incredibile. Si tratta di una versione esclusiva di Series S a tema The Elder Scrolls Online, ma vediamola nel dettaglio.

The Elder Scrolls Online High Isle

Dopo le Xbox personalizzate in collaborazione con franchise del calibro di Star Wars, Far Cry, Stranger Things e molti altri, in queste ore è stata mostrata al pubblico una Xbox Series S perfetta per tutti gli amanti dell’MMORPG The Elder Scrolls Online. Come possiamo vedere, il design della console è incentrato sull’armatura del The Ascendant Lord, uno dei nuovi personaggi importanti di High Isle, la nuova espansione di TESO.

Questa versione di Xbox Series S va addirittura oltre ad una semplice personalizzazione del modello base della console. Questa Xbox a tema High Isle, infatti, viene anche accompagnata da un controller altrettanto personalizzato e da un paio di cuffie headset decorate con il logo Ouroboros, che è il logo principale che accompagna l’intera esperienza di The Elder Scrolls Online fin dai primi giorni di vita dell’MMORPG.

Console players! #ESO High Isle is here & we’re giving away this EPIC @wearerobots_au custom Ascendant Lord Xbox console (ANZ ONLY). To enter:

1. Follow us

2. Like this post

3. Answer: “What is your Knight name & why was it bestowed to you?”

Full T&Cs: https://t.co/meKqC95TyW pic.twitter.com/GyjPvFNesZ — Bethesda ANZ & SE Asia (@Bethesda_ANZ) June 22, 2022

Dopo tutta questa beltà, arriviamo però alla nota dolente. Come accaduto anche in passato, anche questa nuova Xbox Series S personalizzata non è ottenibile in alcun modo al di fuori del territorio australiano e neo zelandese. Per poter vincere questa console, infatti, Xbox e Bethesda hanno organizzato una sorta di giveaway in cui i giocatori australiani e neo zelandesi possono tentare la fortuna seguendo le indicazioni che sono state fornite all’interno del tweet di presentazione.