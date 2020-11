Xbox Series S non sarà un peso per la next-gen Microsoft

Come ben saprete ormai la nuova generazione di console è praticamente arrivata in totalità anche sul territorio europeo. Manca davvero pochissimo al debutto di PS5 e nel mentre, gran parte del popolo videoludico sta già godendo la nuova generazione grazie a Microsoft e alla sua nuova Xbox. Stando alle parole dei vari capoccia della casa di Redmond la prima settimana di lancio è stata una vera sorpresa. La nuova Xbox Series X è riuscita a conquistare il pubblico mondiale rimanendo fedele alle promesse fatte. La sorpresa più grossa arriva però dalla parte della “figlia minore”, ovvero Xbox Series S.

Per la prima volta nella storia Microsoft ha deciso di lanciarsi nella nuova generazione grazie a due sistemi videoludici diversi ma nello stesso tempo complementari. Proprio per questo motivo oggi troviamo sul mercato due console progettate in maniera simile, ma con due visioni del mercato molto diverse. Va detto però che fin dall’inizio Xbox Series S è stata vista dal pubblico come “la spina nel fianco” della strategia Microsoft. La potenza ridotta di questa seconda console spaventava assai giocatori e game designer.

Tuttavia le cose non sono così drastiche come il pubblico (e non solo) immaginava. Stando alle dichiarazioni di Andrew Goossen (Tech Fellow Xbox) la piccola di casa Microsoft non sarà per niente un peso, ma un aiuto da non sottovalutare per il futuro dell’ecosistema Xbox. Essendo che Xbox Series S sfrutta in totalità le tecnologie della console maggiore, essa verrà usata come base di partenza per moltissimi progetti videoludici futuri. Inoltre, sempre stando alle parole di Goossen, quei 4TFlops di potenza non sono da sottovalutare principalmente per l’architettura della console. Grazie alle varie caratteristiche che Xbox Series S sfrutta (come il VRR per esempio) la console potrebbe davvero offrire un’esperienza di gioco sbalorditiva.

Un’altra buffa curiosità riguarderebbe il Quick Resume. Stando sempre a Goossen quest’ultima tecnologia funzionerebbe meglio su XSS che su XSX. Quindi se avete ancora dubbi sulla piccola di casa Microsoft, grazie a queste dichiarazioni molti dei dubbi dovrebbero scomparire. Ovviamente se è la potenza brutta che cercate allora forse è meglio non guardare Xbox Series S. Tuttavia se siete videogiocatori interessati solo al divertimento, allora questo piccolo gioiello budget potrebbe decisamente fare al caso vostro!