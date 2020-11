Xbox Series S si scopre essere un’incredibile emulatore

Xbox Series S, la piccola console next-gen targata Microsoft, rappresenta indubbiamente il modo più soft per passare alla nona generazione. Grazie al Game Pass e al suo prezzo di listino accessibile, Series S ha convinto molti utenti a fare il passo generazionale. Sembra, però, che la nuova console nasconda un altro asso nella manica che potrebbe attirare ancora più giocatori. La console è infatti dotata di un’ottima resa emulativa. Analizziamola nel dettaglio!

Il canale YouTube ‘Modern Vintage Gamer‘ ha pubblicato un video in cui spiega nel dettaglio come Series S potrebbe emulare i titoli del passato di varie piattaforme comprese PS1, PS2, PS3, Nintendo Game Cube, Nintendo Wii e tante altre. Tramite la modalità sviluppatore è possibile avviare Retro Arch, un software legale che permette appunto di emulare le perle del passato. Da Metroid Prime fino a God of War Ghost of Sparta (capitolo per PSP), l’emulazione sulla piccola next-gen di Microsoft si comporta sempre bene non mostrando cali di frame o errori di sistema.

Ovviamente tale manovra è utile agli sviluppatori per provare i loro titoli ed è legale fin quando non si installino i file .iso e .rom da siti pirata. Insomma, si tratta di una funzione utile per i vari creator, ma non per l’utente che intendo installare giochi esterni (che ricordiamo potrebbero danneggiare anche la vostra console).

Xbox Series S si è infine dimostrata la console perfetta per chi non desidera l’alta risoluzione, ma pretende la potenza di Xbox Series X. Una piattaforma sorprendente, viste anche le sue dimensioni ridotte, che sfrutta alla perfezione il parco titoli del Game Pass e che assicura ottime prestazioni anche con i futuri titoli. Cosa ne pensate delle capacità emulative di Series S? Avete già acquistato la piccola next-gen targata Microsoft? Fatecelo sapere nei commenti!