Xbox Series X: ecco il nuovo controller ufficiale!

Completamente dal nulla Microsoft ha deciso di scaldare ulteriormente questa fino ad’ora anonima giornata, annunciando tutta una serie di dettagli sull’attesissima Xbox Series X. Tra le informazioni rilasciate troviamo non solo le caratteristiche della piattaforma, ma anche anche il design ufficiale del controller ufficiale della console next-gen del colosso americano.

Come facilmente preventivabile si tratta di qualcosa di altamente innovativo, in grado di rendere onore alla grandissima verve di Microsoft per quanto riguarda i controller da gaming. Una migliore ergonomia, connettività ottimizzata tra dispositivi, condivisione più semplice e una latenza ancor più ridotta: questi sono solo alcune delle principali caratteristiche del nuovo controller di Xbox Series X.

Come affermato da Ryan Whitaker, Senior Designer di Xbox, il processo di ottimizzazione dell’ergonomia si è concentrato soprattutto sul rendere più comodo per tutti l’utilizzo del controller, introducendo diverse modifiche come dei bumper più arrotondati, riducendo e arrotondando le parti vicini ai grilletti e ottimizzando l’impugnatura. Anche il D-pad è andato incontro ad un deciso rinnovamento, risultando ora più rifinito e, soprattutto, preciso. Il nuovo design del D-pad, oltre ad una maggiore accuratezza in gioco, offrirà inoltre anche un’ergonomia migliore.

Il nuovo controller di Xbox Series X sarà inoltre compatibile e funzionante non solo nell’attesissima Xbox Series X ma anche su PC, Android, iOS, Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. Anche il consumo energetico, grazie alla tecnologia Bluetooth Low Energy, è inoltre stato migliorato e l’introduzione della porta USB-C renderà ancora più veloce il caricamento del device.

Che ne pensate di questo nuovo controller dell’attesissima nuova piattaforma di Microsoft, il design rinnovato e le nuove caratteristiche sono di vostro gradimento? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.