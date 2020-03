Xbox Series X: Microsoft svela le specifiche tecniche ufficiali

Xbox Series X continua a far parlare di sé: Microsoft ha dato accesso a Digital Foundry alla sua nuova console di prossima generazione. In questo modo, abbiamo finalmente scoperto le specifiche tecniche ufficiali della macchina da gioco. Avevamo già avuto modo di scoprire parte delle informazioni, ma per la prima volta abbiamo una vera panoramica completa della proposta di Redmond, Xbox Series X.

Vediamo tutti i dettagli sulle specifiche tecniche ufficiali di Xbox Series X:

CPU: 8x Zen 2 Cores at 3.8GHz (3.6GHz with SMT);

GPU: 12 TFLOPs, 52 CUs at 1.825GHz, Custom RDNA 2;

DIE Size: 360.45 mm2;

Process: TSMC 7nm Enhanced;

Memoria: 16GB GDDR6;

Memory Bandwidth: 10GB at 560GB/s, 6GB at 336GB/s;

Internal Storage: 1TB Custom NVMe SSD;

IO Throughput: 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Compressed);

Expandable Storage: 1TB Expansion Card;

External Storage: USB 3.2 HDD Support;

Optical Drive: 4K UHD Blu-ray Drive;

Performance Target: 4K at 60fps – fino a 120fps;

Digital Foundry, di cui potete vedere un video poco sopra, indica che, in linea di massima, Xbox Series X sarà il doppio più potente di Xbox One X che, ricordiamo, è attualmente la console classica più potente sul mercato.

Come potete vedere dalla lista delle specifiche tecniche, l’obbiettivo di Xbox Series X è di arrivare a 4K e 60 FPS, con però il supporto ai 120 FPS e all’8K: parliamo di valori che l’attuale generazione, ovviamente, non può nemmeno sognare. Si riconfermano inoltre altri dettagli, come i 12 TFLOPS, la memoria 16 GB GDDR6.

Viene fatta una panoramica delle potenzialità della nuova generazione, inoltre: Xbox Series X punterà a offrire un input lag molto basso e a supportare il più possibile la retrocompatibilità, con supporto all’HDR per i giochi più vecchi.