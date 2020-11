Xbox Series X: Phil Spencer ne è certo, acquisteranno altri studi

Microsoft la scorsa settimana ha rilasciato Xbox Series X, la nuova console che ci porta dritti verso un futuro decisamente roseo nel mondo del gaming. Proprio diversi giorni fa il capo Phil Spencer ha voluto rivelare diverse informazioni e aneddoti riguardanti l’azienda americana, come ad esempio il periodo buio della divisione con il lancio di One X. Sembrerebbe quindi acqua passata visto le vendite eccellenti registrate nel Regno Unito, numeri da capogiro che fanno ben capire come mai Microsoft si sia detta così soddisfatta del lancio.

Abbiamo potuto studiare le mosse dell’azienda americana, ricordiamo ad esempio il giorno in cui ha acquisito per 7,5 miliardi di dollari Zenimax, società madre di Bethesda Softworks. Phil Spencer durante una ulteriore intervista è intervenuto in merito a questo avvenimento aggiungendo inoltre che “Microsoft comprerà sicuramente nuovi studi” da aggiungere successivamente al catalogo Xbox Game Pass. “Dobbiamo sicuramente continuare a investire in nuovi studi, nuovi giochi e nuovi contenuti. È importante che continuiamo a migliorare il catalogo di giochi disponibili su Xbox. Con Bethesda raddoppieremo il numero dei nostri studi di sviluppo e continueremo a investire in grandi giochi”.

Insomma, sembrerebbe che l’azienda americana abbia diversi assi nella manica e abbia diverse idee ben chiare in testa per il futuro del marchio e di Xbox Series X stessa. Sicuramente il suo servizio risulta essere qualcosa di incredibile, ed è facile pensare che molti utenti possano avvicinarsi all’impero costruito proprio grazie a quest’ultimo. Vedremo quindi in futuro quali studi si fonderanno con l’ecosistema creato a doc da parte di Microsoft, non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserva il futuro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piace questa politica di “acquisizione”? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti i nuovi titoli in uscita per Xbox Series X/S prossimamente.