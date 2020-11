Xbox Series X: Phil spencer ricorda il periodo buio della divisione

Ieri è stata la giornata di Xbox Series X, la console di casa Microsoft ha fatto il suo debutto ricevendo consensi da parte di pubblico e critico oltre un grosso in bocca al lupo da parte di Sony su Twitter. Al lancio di Xbox One però la divisione ha vissuto un periodo decisamente buio che Phil Spencer ha voluto ricordare in una intervista testimoniando quanto il marchio fosse a rischio chiusura durante il lancio di questa. Come tutti ben sapranno nel 2013 Xbox One non ha avuto un lancio scoppiettante a differenza di Series X/S consentendo a Sony di fare passi da gigante dichiarando PS4 “vincitrice” nel giro di pochissimo tempo.

In una lunghissima intervista riportata a Shacknews Phil Spencer ricorda il periodo successivo al lancio di Xbox One, quando Don Mattrick lasciò l’incarico di responsabile della divisione passando la staffetta a Satya Nadella come CEO di Microsoft. La domanda principale fu se era conveniente continuare ad andare avanti col marchio Xbox oppure mollare definitivamente il business delle console e concentrarsi successivamente su un nuovo marchio.

“Dunque, Satya divenne CEO a febbraio“, ricorda Spencer. “E la domanda era: dove andiamo con Xbox? Perché stiamo perdendo davvero molto terreno rispetto a PlayStation sul mercato a questo punto, rimaniamo impegnati su questo settore? O prendiamo una decisione diversa?”. Spencer decise quindi di fare una proposta a Nadella, facendogli presente come il settore del gaming fosse davvero importante in quel periodo e in futuro. “La cosa di cui abbiamo bisogno ora è compattezza. Non posso avere il team hardware da una parte, quello dedicato alla piattaforma da un’altra e i team first party da un’altra parte ancora”. Nandella, ascoltando queste parole, decise di dare ragione a Phil Spencer ed iniziò così a riorganizzare il tutto. “Il motivo per cui sono finito a fare questo lavoro, francamente, penso sia stato soprattutto per il fatto che tutti gli altri leader del settore erano spariti, mi resi conto che ero praticamente l’ultimo rimasto”. Spencer ha voluto rivelare infine che la sua nomina fu praticamente una conseguenza diretta della situazione in cui si era cacciata Xbox. Insomma, dovremo ringraziare Phil Spencer se ora abbiamo tra le mani Xbox Series X, la console più potente di sempre.

Cosa ne pensate di questa notizia? D’ora in avanti terrete una foto di Phil Spencer sul vostro comodino? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità future riguardanti Xbox Series X.