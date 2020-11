Xbox Series X/S: arrivano i primi dati di vendita, grande successo in UK

L’attesa è stata particolarmente lunga e travagliata, ma finalmente ci siamo. Seppur qui in Italia sarà necessario attendere ancora qualche giorno per il sopraggiungere di PlayStation 5, le nuove console di casa Microsoft e Sony sono state rese ufficialmente disponibili in buona parte del mondo, con dei lanci che a detta delle rispettive società si sono rivelati incredibili. Microsoft in particolare ha parlato di risultati sopra ogni possibile aspettativa sia per Xbox Series X che per Xbox Series S, seppur non abbia voluto condividere alcuna cifra, dettaglio che ha portato molti a rimanere scettici.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore alcuni publisher hanno contattato la redazione di VGC svelando i primi numeri di vendita d’Xbox Series X ed Xbox Series S nel Regno Unito, di fatto rivelando come questo sia stato il miglior lancio nella storia d’Xbox in UK. Andando più nello specifico, è stato reso noto che le due console, nel primo giorno d’uscita, sono state capaci di vendere un totale di 155.000 unità, numeri da capogiro che fanno ben capire come mai Microsoft si sia detta così soddisfatta del lancio.

Per dare un’idea dei risultati, vi basti pensare che nel 2013 Xbox One ebbe modo di vendere un totale di 150.000 console nelle prime 48 ore dall’uscita. Un risultato di tale portata non solo ha permesso a Microsoft d’infrangere un nuovo record nel Regno Unito per il marchio, ma ha reso tale mercato il secondo più importante per Microsoft e per l’ecosistema Xbox, superato solo da quello degli Stati Uniti d’America. Bisogna comunque specificare che quello del miglior lancio di una console in UK è un primato tenuto ancora ben saldo nelle mani di Sony, che con la sua PlayStation 4 ebbe modo di vendere ben 250.000 console in appena due giorni.

Ciò non fa comunque venir meno l’importanza del risultato riscosso da Microsoft che, dopo anni e anni passati ad arrancare rispetto a Sony dopo le innumerevoli problematiche vissute con Xbox One, sta finalmente mostrando gli artigli con una console il cui futuro potrebbe rivelarsi ben più splendente di quanto immaginato in un primo momento. Il pubblico appare insomma fiducioso e se la casa di Redmond saprà giocare bene le proprie carte, potremmo finalmente assistere a quella sana concorrenza dove, alla fine, è sempre il pubblico pagante a guadagnarci.