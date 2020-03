Xbox Series X: la differenza di potenza rispetto a PS5 è sbalorditiva, per un ex Guerrilla

Con la presentazione delle specifiche tecniche di PlayStation 5, molti sviluppatori hanno voluto dire la propria riguardo l’infrastrutture tecnica della console di prossima generazione Sony. Molti di essi sono entusiasti, ma stando a Chris Grannell, ex game designer di Guerilla Games, il vero portento sarebbe Xbox Series X. A detta dell’ex sviluppatore di Guerrilla infatti, la nuova console Microsoft sarebbe ben più potente rispetto a PS5.

Tali dichiarazioni da parte di Grannell sono arrivate dal proprio profilo Twitter dove, rispondendo a un utente, ha affermato di aver scambiato qualche parola con diversi sviluppatori in quest’ultimo periodo. Questi ultimi gli hanno confermato che “la differenza di potenza tra le due console è abbastanza sbalorditiva a favore di Xbox Series X”. Grannell ha poi voluto aggiungere che ciò “Non significa che non ci saranno grandi giochi su PlayStation 5”.

I’ve chatted to a few devs and they have confirmed the power difference is quite staggering. However they have said it doesn’t mean you can’t make good games on the PS5. These fanboys clearly don’t care about that and are massively rattled.

— Chris Grannell (@CJGrannell) March 22, 2020