Xbox Series X: Ecco lo spettacolare SPOT TV

Con l’avvicinarsi di una nuova generazione i grandi produttori di console come Microsoft e Sony devono fare “solo una cosa“: far sapere che le nuove macchine da gioco sono in arrivo e che sono incredibili. Uno dei modi migliori per raggiungere un grande pubblico è creare una pubblicità d’impatto. Microsoft, per Xbox Series X, ha fatto proprio questo. Ecco che proprio in questi minuti il colosso di Redmond ha rilasciato online il nuovo e spettacolare spot di Xbox Series X. Come successo precedentemente con Sony, anche Microsoft ha voluto fare le cose in grande, testimoniano il fatto che i lavori procedono nel verso giusto.

Qui di seguito vi lasceremo il breve spot, ma soffermiamoci prima sul loro motto “Power Your Dreams” (alimenta i tuoi sogni) ma che può anche essere tranquillamente un gioco di parole che sta ad indicare la grande potenza della console. Punto cardine di Microsoft, visto che da mesi ormai continuano a pubblicizzare la propria console come la più potente. Insomma, bando alle ciance, godetevi il breve filmato qui sotto.

Vi ricordiamo che Xbox Series X | S saranno disponibili a partire dal 10 novembre 2020 in Italia. Le console supportano la retrocompatibilità e, secondo i più recenti test, migliorano le prestazioni dei giochi in modo incredibile: i caricamenti tramite SSD sono molto più brevi, gli FPS spesso riescono a raggiungere i 60 frame, mentre la console è in grado di applicare l’HDR anche nei giochi che non lo supportano originariamente. Non dimentichiamoci del Quick Resume, inoltre, che permette di passare da un gioco all’altro in pochi secondi.

Diteci, cosa ne pensate di Xbox Series X e della sua nuova pubblicità? La acquisterete al lancio? Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti la nuova console targata Microsoft.